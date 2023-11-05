نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم تركو أثر في الفن المصري من خلال أعمال خُلدت للتاريخ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هناك العديد من الفنانين المصريين الذين قدموا أدوارًا لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية. منهم على سبيل المثال:
عبد الحليم حافظ - أحد أشهر المغنيين والممثلين في مصر، قدم أدوارًا رائعة في السينما بجانب الغناء.
عادل إمام - لا يمكن تجاهل دوره الكبير في السينما المصرية، وقد قدم أدوارًا متنوعة في العديد من الأفلام.
شادية - الممثلة التي قدمت أدوارًا رائعة في السينما المصرية، مثل فيلم "الزوجة الـ١٣".
أحمد زكي - قدم أدوارًا مميزة ومثيرة في العديد من الأفلام مثل فيلم "زوجة رجل مهم".
صلاح ذو الفقار - قدم أدوارًا مهمة في العديد من الأفلام مثل فيلم "مراتي مدير عام".
فاتن حمامة - كانت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقدمت أدوارًا رائعة في أفلام مثل "نهر الحب".
عبد العزيز مخيون - شهير بأدواره الدرامية، وقدم أدوارًا مميزة في أفلامه.
سعاد حسني - قدمت أدوارًا جريئة ومبتكرة في السينما المصرية مثل فيلم "خللي بالك من زوزو".
عمر الشريف - قدم أدوارًا رائعة في السينما المصرية والعالمية مثل فيلم "لورنس العرب".
نجوى إبراهيم - أحدى نجوم السينما والمسرح المصري، وقدمت أدوارًا بارزة في أفلام عديدة.
محمد منير - الممثل والمغني الذي قدم أدوارًا مميزة في عدد من أفلام يوسف الشاهين.
هند رستم - كانت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقدمت أدوارًا جذابة في أفلامها.
سعيد صالح - قدم العديد من الأدوار الكوميدية الشهيرة في السينما المصرية.
هالة صدقي - قدمت أدوارًا متميزة في السينما المصرية.
عبد المنعم مدبولي - شهير بأدواره الكوميدية والدرامية، وقدم أعمالًا فنية متعددة.
يسرا - نجمة السينما والتلفزيون المصري، وقدمت أدوارًا مميزة في أفلام مثل "الراعي والنساء".
فاروق الفيشاوي - قدم أدوارًا درامية مذهلة في السينما المصرية وحصل على العديد من الجوائز.
سمير صبري - أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية وقدم العديد من الأعمال المميزة.
ميرفت أمين - نجمة السينما والدراما المصرية، وقدمت أدوارًا رائعة في مسيرتها الفنية.
حسن حسني - كوميدي محبوب وقدم أدوارًا كوميدية لا تُنسى في السينما المصرية.
هؤلاء الفنانين قدموا مساهمات كبيرة وتركوا بصمتهم في تاريخ الفن المصري بأعمالهم المتميزة.