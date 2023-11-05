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نجوم تركو أثر في الفن المصري من خلال أعمال خُلدت للتاريخ

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أحمد جودة - القاهرة - هناك العديد من الفنانين المصريين الذين قدموا أدوارًا لا تُنسى في تاريخ السينما المصرية. منهم على سبيل المثال:

عبد الحليم حافظ - أحد أشهر المغنيين والممثلين في مصر، قدم أدوارًا رائعة في السينما بجانب الغناء.

عادل إمام - لا يمكن تجاهل دوره الكبير في السينما المصرية، وقد قدم أدوارًا متنوعة في العديد من الأفلام.

شادية - الممثلة التي قدمت أدوارًا رائعة في السينما المصرية، مثل فيلم "الزوجة الـ١٣".

 أحمد زكي - قدم أدوارًا مميزة ومثيرة في العديد من الأفلام مثل فيلم "زوجة رجل مهم".

صلاح ذو الفقار - قدم أدوارًا مهمة في العديد من الأفلام مثل فيلم "مراتي مدير عام".

فاتن حمامة - كانت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقدمت أدوارًا رائعة في أفلام مثل "نهر الحب".

عبد العزيز مخيون - شهير بأدواره الدرامية، وقدم أدوارًا مميزة في أفلامه.

سعاد حسني - قدمت أدوارًا جريئة ومبتكرة في السينما المصرية مثل فيلم "خللي بالك من زوزو".

عمر الشريف - قدم أدوارًا رائعة في السينما المصرية والعالمية مثل فيلم "لورنس العرب".

نجوى إبراهيم - أحدى نجوم السينما والمسرح المصري، وقدمت أدوارًا بارزة في أفلام عديدة.

محمد منير - الممثل والمغني الذي قدم أدوارًا مميزة في عدد من أفلام يوسف الشاهين.

هند رستم - كانت واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية وقدمت أدوارًا جذابة في أفلامها.

سعيد صالح - قدم العديد من الأدوار الكوميدية الشهيرة في السينما المصرية.

هالة صدقي - قدمت أدوارًا متميزة في السينما المصرية.

عبد المنعم مدبولي - شهير بأدواره الكوميدية والدرامية، وقدم أعمالًا فنية متعددة.

يسرا - نجمة السينما والتلفزيون المصري، وقدمت أدوارًا مميزة في أفلام مثل "الراعي والنساء".

فاروق الفيشاوي - قدم أدوارًا درامية مذهلة في السينما المصرية وحصل على العديد من الجوائز.

سمير صبري - أحد أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية وقدم العديد من الأعمال المميزة.

ميرفت أمين - نجمة السينما والدراما المصرية، وقدمت أدوارًا رائعة في مسيرتها الفنية.

حسن حسني - كوميدي محبوب وقدم أدوارًا كوميدية لا تُنسى في السينما المصرية.

هؤلاء الفنانين قدموا مساهمات كبيرة وتركوا بصمتهم في تاريخ الفن المصري بأعمالهم المتميزة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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