بعد نجاحها في ألفريدو.. إلهام شاهين تعود بـ 3 أعمال سينمائية

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة إلهام شاهين حالة من النشاط الفني المكثف، بعد النجاح الهائل التي حققته بدور ثريا في مسلسل "ألفريدو"، كعادتها استطاعت ان تخطف جميع الانظار إليها تميزها وإتقانها في الدور، فبعد ذلك التفوق التي حققته في مجال الدراما، تستعد إلهام للعودة إلى السينما بثلاث أعمال سينمائية، لتستكمل نجاحاتها التي بدأته في عام 2023.

بعد غياب 3 أعوام عن السينما.. إلهام شاهين تعود بثلاث أعمال سينمائية

فبعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات عن السينما منذ تقديمها فيلم "حظر تجول" الذي عرض لأول مرة في المسابقة الرسمية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 عام 2020، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة عن دورها، فتعود الفنانة إلهام شاهين إليه بفيلم "فيتو" حيث بدأت تصوير مشاهدها فيه استعدادًا لطرحه في الفترة المقبلة.



للمرة الثانية.. إلهام شاهين ورانيا يوسف يجتمعان في "فيتو"



ويعتبر فيلم "فيتو" تجديد التعاون بين النجمة إلهام شاهين مع الفنانة رانيا يوسف للمرة الثانية في السينما، بعد مشاركتهما في فيلم "ريجاتا" للمخرج محمد سامى الذى تم عرضه عام 2015، بالإضافة إلى نخبة من نجوم الوسط الفني أبرزهم فتحى عبد الوهاب، ماجد المصرى، عمرو عبد الجليل وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والعمل إخراج ياسر سامى.

تدور أحداث فيلم "فيتو" في إطار إجتماعي تشويقي، حيث يناقش أشكال العنف الذي تتعرض له المرأة في مجتمعنا، فتجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية رئيس مؤسسة للدفاع عن النساء المعنفات.



فيلم "الحب كله"

كما تستعد الفنانة إلهام شاهين لبدء تصوير فيلمها الثاني الذي يحمل اسم "الحب كله"، والمقرر انطلاق تصويره خلال الفترة القليلة القادمة بعد الانتهاء من كافة التحضيرات، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى شعبى خلال يوم واحد بحارة شعبية، وسيكون مفاجأة للجمهور.

فيلم "بنات صابرة"

وتشارك إلهام شاهين في بطولة فيلم “بنات صابرة” الذي يناقش أبرز القضايا الهامة فى المجتمع وأبرزها زواج القاصرات، وبعض القضايا الأخرى مثل ختان الإناث، ويمثل توعية للأهالى والفتيات.



آخر أعمال إلهام شاهين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "الفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وحقق وقت عرضًه نجاحًا هائلًا، والذى عرض على قناة ON، تعد قصة المسلسل مختلفة ومميزة، خصوصًا إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الإنسانية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة، وتدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي، حول فريد الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم ويعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

حكاية "ألفريدو" من إنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وضم العمل مجموعة من النجوم بجانب إلهام وأبرزهم أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.