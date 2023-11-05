نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنامج "الناصية" ولقبت "بملكة الكلام".. ما لا تعرفه عن الإذاعية آمال فهمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل في مثل هذا اليوم ذكرى ميلاد الإذاعية الكبيرة آمال فهمي التي ولدت يوم 4 نوفمبر 1926، وحصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة، وعملت بمجلة مسامرات الجيب بعد تخرجها .

كما شاركت آمال فهمي في العمل السياسى فى بداية حياتها من خلال الحزب النسائى الوطنى مع "درية شفيق" عام 1947.

️أبرز برامج آمال فهمي

التحقت آمال فهمي بالإذاعة المصرية عام 1951، وقدمت العديد منها:" برامج المرأة، وفوازير رمضان، وفى خدمتك، حول العالم، عقبال عندكم، إلى أن أسند إليها الإذاعى الراحل أحمد طاهر برنامج "على الناصية" عام 1957، وهو اشهر برنامج إذاعى عرفه الشعب المصرى، وهو البرنامج الذى التفت حوله الأسر المصرية كل يوم جمعة .

كانت آمال فهمى من أهم الأصوات في "الإذاعة المصرية" خلال شهر رمضان وهى تقول جملتها الشهيرة "فوازير رمضان".

تميز آمال فهمي في الإذاعة

️ قدمت الاذاعية آمال فهمي من خلال برنامجها الشهير مشاكل المجتمع المصرى وواجهت بها المسئولين.

أبرز الجوائز والألقاب

حصلت الاذاعية آمال فهمي على جائزة مصطفى أمين وعلى أمين للصحافة، لتميزها فى إجراء التحقيقات الإذاعية، كما حصلت على لقب "ملكة الكلام" فى العالم العربى، بناءا على استفتاء موسع في الدول العربية كما حصلت على ذلك اللقب من لبنان.

أبرز المناصب

️ تعتبر آمال فهمي أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط عام 1964، ثم وكيلًا لوزارة الإعلام، فمستشارًا لوزير الإعلام،كما تولت منصب مستشار الإذاعة فى فترة الثمانينيات إلا أنها طوال هذه السنوات وعلى الرغم من مسؤولياتها العديدة، فإنها لم تتخل عن تقديم برنامج "على الناصية".

وفاة آمال ماهر

️ توفت آمال فهمي في يوم 8 ابريل عام 2018.