نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها على باب العمارة وبالطو.. كيف نجحت الأعمال الدرامية دون نجوم الشباك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رغم عدم وجود نجوم شباك أول، إلا أبطال مسلسل "بالطو" و"على باب العمارة" حصدا قاعدة جماهيرية كبيرة، ويحصدان ثمرة مجهودهم وسعيهما في مجال الفن، حيث حققا المسلسلان نجاحًا مذهلًا ونسبة مشاهدات مرتفعة، فور عرضهما على منصة "واتشت" ليصبحا عصام عمر وحاتم صلاح أسماء تحلق كنجوم شباك.



تصدر مسلسل "بالطو" محركات البحث في موقع جوجل "ترند" بعد عرض أولى حلقاته والتي لقت صدد كبير من قبل الجمهور، فاستطاع الفنان الشاب بملامحة الهادئة واتقانه وبساطته في الدور أن يخطف قلوب الجمهور، فبالرغم أن "بالطو" أولى بطولاته المطلقة إلا أنه استطاع أن يثبت نفسه، ويتحدى مخاوفه.

أزمة مسلسل "بالطو" وقرية "طرشوخ"

رغم النجاحات الهائلة التي حققها صناع مسلسل "بالطو" إلا أنه تعرض لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استياء أهالي محافظة كفر الشيخ، خاصة أهالي مركز مطوبس، بسبب السخرية من القرية وإطلاق لفظ "طرشوخ الليف" عليه في مسلسل "بالطو"، وصورها الكاتب في العمل علي أن نسب الأمية فيها عالية بالإضافة إلى انتشار زواج بشكل مبالغ، بالإضافة إلى عدم وجود وسائل مواصلات في المنطقة سواء "الدواب".

مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو" أخذت قصته عن رواية تحمل اسم "بالطو وفانلة وتاب" للمؤلف أحمد عاطف، ويناقش هذا المسلسل قصة معاناة فريق التمريض في الوحدات الصحية، وذلك من خلال تسليط الضوء على شاب في مطلع عمره يتخرج من كلية الطب بتقدير جيد جدا، ويلحقه شبح التعيين في وحدة صحية داخل أحد المناطق الريفية في كفر الشيخ، بعد أن كان يتخيل أنه سوف يتم تعيينه في أحد الأحياء الراقية في منطقة القاهرة.



مسلسل "بالطو" يتكون المسلسل من 10 حلقات، شارك في بطولته كلًا من عصام عمر، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، محمود حافظ، مريم الجندي، عصام علي"، بالإضافة إلى ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان القدير خالد الصاوي، والعمل من تأليف أحمد عاطف، ومن إخراج عمر المهندس.



حاتم صلاح يصنع المجد في أولى بطولاته الدرامية

أما مسلسل "على باب العمارة" فقد صنع حالة من الرواج على مدار الأسابيع التي تم عرض المسلسل فيه، وكذلك تصدر محركات البحث، وأصبح يحتل المركز الأول على المنصة ضمن الأكثر مشاهدة، فاستطاع حاتم صلاح أن يبهر محبيه بدوره بشخصية "عوض" في أولى بطولاته المطلقة، ليشيد به الجمهور والنقاد والفنانين، ليصبح نجم عمل بعد أن كان يقوم بدور ثاني في أعمال النجوم.



قصة مسلسل "على باب العمارة"

تميز الفنان حاتم صلاح مؤخرًا، في أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "على باب العمارة" والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.



أبطال مسلسل "على باب العمارة"

"على باب العمارة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة حاتم صلاح والتي تعد أولى بطولاته بالإضافة إلي الفنان محمد رضوان في شخصية حامد وآية سماحة في شخصية نوسة ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.