نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حقيقة فيديو محمد سلام بالديسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنان محمد سلام يحتل الصدارة على منصات التواصل الاجتماعي وقائمة التريند بسبب قراره الرسمي بالاعتذار عن المشاركة في موسم الرياض الكبير الذي يُقام في المملكة العربية السعودية. هذا القرار جاء بعد رفض المنتج تامر مرسي والفنان أحمد مكي لاستبعاده من مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث لا يزال يتصدر الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو للفنان بيومي فؤاد، وفيديو منتشر لسلام بإحدي الديسكوهات وسيكشف دوت الخليج الفني حقيقية هذا الفيديو.

محمد سلام

ما هي حقيقة هذا الفيديو ؟

تم تداول مقطع فيديو للفنان محمد سلام على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو متواجد في إحدى الديسكوهات. هذا الفيديو أثار جدلا واسعًا وتعرض محمد سلام لانتقادات حادة، خاصة بعد موقفه السابق من اعتذاره عن مشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" وتعبيره عن تضامنه مع أهل فلسطين.

ومع ذلك، تبين أن الغرض من نشر هذا الفيديو كان للتشويه بصورة مبتذلة بعد موقف محمد سلام الحاسم والذي حقق به احترام الجمهور وتعاطفه معه. يجب ملاحظة أن الفيديو يعود إلى عام 2022 حينما كان محمد سلام يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع الممثل محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.