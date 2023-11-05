نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغنية أخويا فلسطيني.. مصطفى النسر يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية أخويا فلسطيني للمطرب مصطفى النسر والتي طرحها تضامنًا مع فلسطين تريند موقع الفيديوهات يوتيوب واحتلت الأغنية تريند رقم 8 على اليوتيوب.

كلمات أغنية أخويا فلسطيني



ومن كلمات الأغنية: انتو استهونتوا بالدم انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش يوم ٧ في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش ان القضية تتلم ما انا شفت بلاد متطبعة ف بنزل صوابعي الاربعة واديهم الاوسط علي ما اوصل وش لوش بالمُدرعة مشاهير عايشين في الصومعة بتنسي مين اللي مطلعها بتروح عالفلوس بسربعة وفي غزة ارواح تروح لربها وماشفناش منكم آدمية اطفال بتموت يوميًا بسلاح ممنوع دوليًا مضروب عالارض المدنية قدام الغرب صورة عكسية مبقاش للبشر أهمية بس احنا امة واحدة عربية وصدقني الجندي مننا بـ مية مش حرب حدود دي ابادة وسكوت غريب مفيش له اجابة والكيان جبان كالعادة بيحرف التاريخ للعالم دمنا حامي عارفين العابك انت واللي دافع اتعابك دا مش كيان دي كلاب جعانة مفيش سلام كله هيتعادي الكلب عاز حاجة مش بتاعتو واللي مأكله قام باعته واللي مأمنه ومساعده قريب جدًا هتقوم ساعته وساعتها الضرب مش هيساعكوا واللي معاك هيخلف وعده هنديكوا درس انتوا واتباعكوا هنا الشباب في ايديها تبلعكوا إعلامكوا زيف في ارض واقع والكدب شغال في المواقع وغطوا عالحقايق بالباطل مفيش محايدة فيه تطبيع واضح في غزة هتلاقي مليون راجل لو يد بـ يد تضاجع علي حقي مش ساكت ولا صابر ايًا كان ايه اللي قصادي فيه حريق جوانا مبيهبطش من اراضينا مبنهربش وانا لو عليا اوريكوا بطش النسر اساسي لو بدأ الماتش عندنا رجالة متطبطبش يوم ٦ مبسطكش زي ما انتا فاهم مبنهزرش لو يعني خانك ذكائك في تاتش فيه حريق جوانا مبيهبطش من اراضينا مبنهربش وانا لو عليا اوريكوا بطش النسر اساسي لو بدأ الماتش عندنا رجالة متطبطبش يوم ٦ مبسطكش زي ما انتا فاهم مبنهزرش لو يعني خانك ذكائك في تاتش انتو استهونتوا بالدم انا اخويا فلسطيني بس مليش اي ولاد عم فينا رجالة متخافش الموت هنا مبنندمش يوم ٧ في تل كان نبذة بسيطة بس متحلمش ان القضية تتلم.