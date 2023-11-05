بآية قرآنية.. حلا شيحة توجه الدعم للشعب الفلسطيني

القاهرة - محمد ابراهيم - دائمًا ما تحرص الفنانة حلا شيحة في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة أهالي قطاع غزة بعد تعرضهم لظلم وقهر وإبادة جماعية، بالإضافة إلى الدمار الشامل الذي لحق بدولة فلسطين المحتلة، بسبب الحرب التي شنها قوات الإحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى تدمير المساجد والكنائس وكذلك المستشفيات مما نتج عنه إستشهاد الآلاف والآلاف من الميدنيين الأبرياء الذين كانوا يحلمون بحياة بسيطة بعيدة عن الحرب.

ونشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لأحد الفلسطينيين الذي ظهر راضيًا بقدر الله رغم ما يحدث في فلسطين من دمار وانتهاكات، معلقة: "سيهزم الجمع ويولون الدُبر.. الله له الحكمة البالغة، هم يدبرون ويتحكمون، والله هو المدير وهو الملك الذي لا يُقهر، قال تعالى: ( حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )".

"العالم يشاهد ولم يقترب".. حلا شيحة تتضامن مع أهالي غزة

وكانت خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها، معلقة على أحداث غزة، مُستنكرة ما يحدث هناك، ووجهت رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بعدما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن هجوم موسع على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا.

فكتبت حلا عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام": "إبادة جماعية يشاهدها العالم العربي كله ولم يستطع احد الاقتراب والتصوير، نعتذر لكم يا أهل فلسطين نعتذر لكم، اننا خذلناكم، سيكتب التاريخ ما حدث وسيكتب اننا جميعًا سكتنا واننا تركناكم وسط صراخ ابناءكم وبناتكم، سيكتب التاريخ بدمائكم تخاذلنا".

واختتمت حلا شيحة: "نعتذر لكم ومنكم.يا شهداء الأرض والسماء انتم اختاركم الله، لما هو ارقي واجمل، انتم احباب الله.. عزائي الوحيد في هذه الدنيا الرخيصة المليئة بالكذابين والمنافقين ان نكون على يقين ان الله ينصر عباده المؤمنين وسيُهلك الكافرين، اصمدوا يا أهل فلسطين انتم الاحرار حقا.. لو سقطت غزة سقطت الامة العربية".