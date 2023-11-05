دفن نجم "فريندز" ماثيو بيري وإنشاء مؤسسة باسمه لمساعدة المدمنين

القاهرة - محمد ابراهيم - أفادت تقارير وسائل الإعلام الأميركية بأن الممثل الأميركي ماثيو بيري، أحد نجوم المسلسل الكوميدي "فريندز"، تم دفنه يوم الجمعة الماضي في مقبرة بلوس أنجلوس خلال جنازة خاصة.

وشهدت هذه الجنازة حضور أفراد من عائلته بالإضافة إلى زملائه في المسلسل. وقد عُثر على ماثيو بيري، البالغ من العمر 54 عامًا، ميتًا داخل حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجلوس يوم السبت الماضي.

وتمت مراسم الجنازة في موقع فورست لون التذكاري بالقرب من استوديوهات وارنر براذرز واستغرقت نحو ساعتين.

وحضر الجنازة زملاء ماثيو بيري في مسلسل "فريندز"، وهم جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وديفيد شويمر، ومات لوبلان، وليزا كودرو.

وذكر موقع "تي إم زي" نقلًا عن مصادر أنه لم يتم العثور على أي مواد مخدرة غير قانونية في منزل ماثيو بيري، على الرغم من اكتشاف العديد من الأدوية في منزله، بما في ذلك مضادات الاكتئاب وعقاقير لمعالجة القلق. بيري، الذي كان يعاني من إدمان الكحول والمخدرات لسنوات طويلة وواجه مشكلات صحية خطيرة، توفي قبل أقل من أسبوع.

وبعد وفاته، تم إنشاء مؤسسة باسم ماثيو بيري بهدف مساعدة الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن الإدمان.

وجاء في بيان الافتتاح لهذه المؤسسة: "نحن نبدأ رحلة تكريم إرث ماثيو بيري الدائمة من خلال إنشاء مؤسسة ماثيو بيري، ونحن مستوحونون بكلماته وتجربته الشخصية، وشغفه بمساعدة الآخرين وجعل فارق في حياتهم".

بيري، نجم مسلسل "فريندز"، كان يشارك علنًا قبل وفاته قصته مع إدمان المخدرات والكحول، وكان يتمنى أن يُذكره الناس بشكل أكبر كمن ساعد الآخرين في التغلب على إدمان المخدرات بدلًا من كونه مجرد نجم مشهور في مسلسل كوميدي.