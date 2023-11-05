قصواء الخلالي: مصر تقدم ما لديها للقضية الفلسطينية ودورها تاريخي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية كانت قبل 7 أكتوبر الماضي مطروحة على مائدة الباحثين في الشأن الشرق أوسطي، ولم تكن متصدرة بهذا الشكل، ولم تعد للمشهد بقوة إلا بعد 7 أكتوبر.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديم برنامجها "في المساء مع قصواء"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، أنه لا توجد صحيفة أو مركز على مستوى العالم عالم تقريبًا إلا وتبحث عن القضية الفلسطينية، وأن الدولة المصرية والشعب المصري والشعوب العربية وبعض دوائر القرار العربي تنحاز للقضية الفلسطينية لكن كلًا على طاقته واستطاعته وقدر مصالحه، ومصر تقدم ما لديها لأن هذا دورها التاريخي في القضية الفلسطينية.

مشيرة إلى أن الجميع يبحث عن مصلحته، فالولايات المتحدة الأمريكية مصلحتها في وجود دولة الاحتلال بالمنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، فنجد أن الإعلام الأمريكي ومراكز الأبحاث الأمريكية وكبار المعنيين والمسؤولين ورجال أعمال أمريكا يدعمون ما يحدث من الجانب الإسرائيلي، وهذا ينطبق على بريطانيا وأوروبا.

قصواء الخولي تعبر عن غضبها لما يتعرض له الشعب الفلسطيني

وكانت قد كشفت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك خطوات على الأصعدة كلها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتفاصيل تصاعدية جديدة، والمشهد لا يهدأ أو يسير نحو ممرات سياسية آمنة للشعب الفلسطيني، ولكن الأمور تصاعدية بشكل يومي بسبب تعنت الاحتلال إزاء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الإعلامية قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة كاملة بداية من 7 أكتوبر، بردود الفعل التي تلت هذا التاريخ، ووصولًا إلى يومنا هذا، والحديث يدور حول استشهاد آلاف الفلسطينيين، وهي أرقام مفزعة ومخيفة في أن تكون في هذا الوقت الزمني الضيق.

تفاصيل برنامج في المساء مع قصواء

حيث تحاور من جديد نخبة من المتخصصين وتناقش أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، مجددًا الاهتمام بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، في شكل جديد، تتنوع ملفاته ومناقشاته بين كل ما يدعم قضايا صناعة الوعي، وبناء الإنسان، ليعود البرنامج في مواعيد العرض السابقة على الهواء مباشرة؛ من السبت إلى الثلاثاء، الساعة التاسعة مساء، ولمدة ساعتين، وتكون الإعادة كذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم التالي.



معلومات عن الإعلامية قصواء الخلالي

الجدير بالذكر أن الإعلامية قصواء الخلالي قدمت خلال مسيرتها الإعلامية العديد من برامج التوك شو الناجحة والمتميزة على القنوات المحلية والتليفزيون المصري، من بينها برنامج على اسم مصر، وبرنامج صباح الخير يا مصر، وصباح دريم، وفي المساء مع قصواء على قناة ten.