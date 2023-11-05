ليلة شعرية بأوبرا دمنهور

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن فعاليات النشاظ الثقافى والفكرى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعقد فى السابعة مساء الاثنين 6 نوفمبر ليلة أقيمت ليلة شعرية علي مسرح أوبرا دمنهور بمشاركة مجموعة من شعراء مدينة دمنهور هم عمرو الشيخ، احمد شلبي، صلاح اللقاني، بهجت صميدة ويديرها الشاعر والأعلامي محمود شرف.

أمسية شعرية بدار الأوبرا

تستعرض الامسية مجموعة من الابداعات الشعرية للضيوف والتى تعالج العديد من الموضوعات إلى جانب تناول بعض الاشكال والقوالب المتخصصة فى هذا المجال.

أمسية شعرية

دار الأوبرا المصرية

من جانب آخر تحت عنوان الجيتار في اسبانيا تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع سفارة اسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الأول في الثامنة مساء الاحد 5 نوفمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الإسكندرية " ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من اهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو، متتابعة لـ مانويل بونس، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس إلى هافانا لـ انخيل باريوس، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا.

يذكر ان الاسبانى ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها.