انت الأن تتابع خبر كاظم الساهر : الجمهور العربي خطير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الفنان العراقي كاظم الساهر أنه تأثّر نفسياً برحيل عدد من المقربين له في الآونة الأخيرة، حتى أنه كاد أن يفقد رغبته بالوجود، في الوقت الذي وصف فيه الجمهور العربي بـ"الخطير".



وخلال جلسة حوارية قدّمها "القيصر" في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تحدث خلالها عن علاقته بالكتب، واللغة العربية والشعر، وعن ذكرياته مع الشاعرين الكبيرين نزار قباني وكريم العراقي.



وبدأ الساهر، الجلسة بالإشارة إلى ما يتعرّض له الأبرياء في غزة، أكّد أهمية القراءة وانعكاسها على ممارسيها والمحيطين بهم، مقدماً بعض النصائح للجمهور الغفير الذي حضر الجلسة.



وعن تأثير القراءة عليه شخصياً، قال الساهر: "كنت مؤخراً أمر بأزمة نفسية بعد فقدان أعز ناسي، ففي السنوات الأخيرة فقدت العديد من الأحبة وهذا أثر بي كثيراً".



وتابع: "بدأت أفقد رغبتي بأن أكون موجوداً، حتى أنني تمنيت أن أصعد للمسرح وأصرخ صرخة واحدة وأنتهي، فقدتُ المتعة ووصلت إلى طريق مسدود؛ لكن الكتاب أعادني، هو والأصدقاء الطيبون".