انت الأن تتابع خبر سكارليت جوهانسون تلجأ الى القضاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت النجمة سكارليت جوهانسون، باتخاذ إجراءات قانونية ضد تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي استخدم اسمها وشكلها دون إذن، بعد أسابيع فقط من تجربة مشابهة، مر بها الممثل توم هانكس.

ويبدو أن الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا ظهرت في إعلان مدته 22 ثانية تم نشره على موقع إكس (تويتر سابقًا) بواسطة تطبيق لإنشاء صور الذكاء الاصطناعي، يسمى Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar.

وأكد ممثلو سكارليت لمجلة Variety، أن النجمة ليست في الواقع متحدثة باسم التطبيق وأن محاميها، كيفن يورن، يتعامل مع الوضع بصفة قانونية.

وقال المحامي: "نحن لا نأخذ هذه الأمور باستخفاف. سنتعامل مع الأمر بجميع السبل القانونية المتاحة لنا.

وقد ظهر الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت 28 أكتوبر( تشرين الأول ) الماضي، ويبدو أنه اختفى منذ ذلك الحين.

وفقًا لمجلة Variety، يبدأ الإعلان المختفي بمقطع خلف الكواليس لفيلم Marvel Cinematic Universe Black Widow وتظهر سكارليت وهي تقول: كيف حالكم؟ أنا سكارليت وأريدكم أن تأتوا معي.

وتقول المجلة إن الإعلان يعرض بعدها صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للنجمة، واستمر صوت مزيف يقلد نبرة سكارليت في الترويج للتطبيق .