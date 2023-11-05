هكذا أدان راغب علامه الاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أدان الفنان راغب علامة، بشدة الاحتلال الإسرائيلي ووصف المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين العزل بأنها أفعال مجرمة وذلك من خلال تطبيق إكس.

وأكد أنهم لو كانوا أقوياء لما ارتكبوا هذه الجرائم بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين وكانت رسالته تعبير عن الاستنكار الشديد لتلك الأحداث ودعمه للشعب الفلسطيني.

إدانة راغب علامة للاحتلال

يدين بشدة المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث وصف هذه الأحداث بأنها أفعال مجرمة.

وشدد على أن الإسرائيليين، إذا كانوا فعلًا أقوياء، فلماذا يقومون بهذه الجرائم ضد النساء والأطفال والمدنيين ويستهدفون المستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين؟ أعرب راغب علامة عن استنكاره الشديد لتلك الأحداث وعن دعمه القوي للشعب الفلسطيني العزل.

ودعا إلى وقف القتل الجماعي للأطفال فورًا، معبرًا عن ثقته في أن قدرة الله أعلى وأعظم من قدرة الظالمين وأن الله أكبر في مساعدة الأبرياء والمدنيين في غزة.

آخر أعمال راغب علامة

آخر أعمال راغب علامة هي أغنية يلا وهي من كلمات عماد الإبياري، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبدالجابر، كما أن الأغنية تم تصويرها بين مصر ولبنان، والتي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب في شهر أغسطس الماضي.

تصدر اسم راغب علامة التريند أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل كما تعرض للهجوم الكبير من خلال خاصية "التعليقات"، وبدأت القصة عند

ظهوره مع السفير العراقي وزوجته حيث إنه نشر عدة صورة من الزيارة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق قائلًا: " ‏شكرًا من القلب لسعادة السفير العراقي في الأردن السيد