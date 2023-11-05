نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاظم الساهر يستعد لطرح أغنية لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان كاظم الساهر، عن تسجيل أغنية جديدة بعنوان "أوقفوا الحرب" تدعو إلى وقف النزاعات، ومن المتوقع طرحها في الفترة القادمة من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

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كما أعلن عن إلغاء حفلاته الغنائية في قطر وعمان دعمًا لفلسطين، مشيرًا إلى الأوضاع المأساوية في غزة وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وتمنى لهم الصبر والصمود خلال هذه الظروف الصعبة.

تصريحات كاظم الساهر

كاظم الساهر حل ضيفًا على قناة DW عربية وكشف العديد من الأمور خلال اللقاء. أكد أنه فاشل في مجال التمثيل بنسبة 100%، وذكر تفاصيل عن طفولته مثل أول راتب حصل عليه وما اشتراه به، حيث اشترى دراجة هوائية وبعد ذلك جيتار. كما تحدث عن تغييرات في صناعة الأغاني مقارنة بالماضي، حيث كانوا يسجلون وينشرون من خلال الأقراص المضغوطة وشرائط الكاسيت، بينما اليوم هناك تعقيدات كبيرة تحددها شركات الإنتاج.

كما كشف كلمات أغنيتيه القادمة وقال: "الله يعلم يا وفية.. كم ضاقت الدنيا عليّ.. لمّا أضعتك من يديّ.. عمري أعذريني، سامحيني، سيذوب قلبي من حنيني.. الله يعلم الله يعلم يا وفية"، وأكد أنه سيطرحها قبل نهاية العام الجاري.

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وكشف المطرب العراقي كاظم الساهر، أنه تأثر نفسيًا جراء فقدانه العديد من أحبائه في الآونة الأخيرة.

وقال في جلسة حوارية خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب إنه في تلك اللحظات الصعبة، شعر بأنه يمكن أن يفقد رغبته بالوجود، وبدأ يتمنى أحيانًا أن يصعد للمسرح ويصرخ مرة واحدة وينتهي من هذا الصراع الداخلي.

ومع ذلك، أكد كاظم الساهر أهمية القراءة في تغيير مجرى حياته وتجديد روحه، وأعطى نصائح للجمهور الحاضر حول أهمية القراءة وتأثيرها الإيجابي على الأفراد.