نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاتم صلاح يوجه رسالة لـ أحمد أمين.. تعرف على السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حاتم صلاح، رسالة شكر للفنان الكبير أحمد أمين بعد مشاركته كضيف شرف في مسلسل "على باب العمارة" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ووصف أحمد أمين بأنه نجم من أكبر نجوم الوطن العربي، مشيدًا بتواجده كأستاذ وصديق ودعم للجميع.

حاتم صلاح اشتهر بأدواره في مسلسلات شهيرة، وبدأ مشواره الفني في مسلسل "ليالي أوجيني".

حقق مسلسل "على باب العمارة" للفنان حاتم صلاح نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه على منصة "Watch It". حظي المسلسل بنسبة مشاهدة عالية وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

تميز أداء حاتم صلاح في هذا الدور وأثنى عليه الجمهور والنقاد ويعتبر هذا العمل نقلة ناجحة في مساره الفني بعد تألقه في أعمال سابقة كمسلسل "الكبير" ومسلسل "الصفارة".

“على باب العمارة”

مسلسل "على باب العمارة" حقق نسب مشاهدة مرتفعة جدًا، خاصةً آخر حلقتين والذي تحل مركز الأعلى مشاهدة على المنصة، وظهر ردود الأفعال الإيجابية عليه، حيث كان لضيوف الشرف بصمتهم الخاصة وتميزهم وأبرزهم النجم أحمد أمين الذى أضاف بهجة وزاد من حالة الكوميديا بظهوره بشخصية شخص مهتم بالحيوانات الزاحفة ولديه مشروع.

تميز الفنان حاتم صلاح مؤخرًا، في أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "على باب العمارة" والمسلسل من أعمال منصة watch it الأصلية، ويتكون المسلسل من 10 حلقات وتعرض منه حلقتان أسبوعيًا كل أربعاء، ينتمي المسلسل لنوعية المسلسلات الكوميدية، حول الثري الصعيدي (عوض أبو حامد)، الذي تضطره الظروف للسفر إلى القاهرة، وهناك يعمل بوابًا ﻹحدى العمارات، وينجح في لفت الانتباه له ويتحول من مجرد بواب إلى بطل.

وكان قد قدم حاتم صلاح شكره لجميع أبطال مسلسل "على باب العمارة" وأصحابه الذين شاركوا كضيوف شرف في العمل.

ونشر صورًا من كواليس العمل على حسابه في "إنستجرام" وقدم الشكر للفنانين الذين شاركوا كضيوف شرف وأضاف أنهم أضافوا بهجة كبيرة للمسلسل وذكر أسماء الفنانين الذين شاركوا كضيوف شرف في المسلسل.