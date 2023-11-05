نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تكريمها في المهرجان المصري الأمريكي للسينما.. إلهام شاهين: شعار المهرجان "فلسطين في القلب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت النجمة إلهام شاهين الشكر لإدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما الذي أقيم في نيويورك، والتي تم تكريمها به، من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

إلهام شاهين توجه رسالة شكر لإدارة المهرجان المصري الأمريكي للسينما

وعلقت النجمة إلهام شاهين الصورة قائلة: “شكرا للمهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون.. وشكرا لرئيس المهرجان صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب ودعم فلسطين رغم كل الظروف الصعبه والألم اللذى نعيشه جميعا.. وشكرا على إختيارك فيلم الإفتتاح عن شيرين أبو عاقله الإعلاميه الفلسطينيه التى إغتالتها أيادي الإحتلال الصهيونى الغادر.. الفيلم صرخة ألم ووجع على كل شهدائنا”

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وتابعت إلهام شاهين قائلة: شكرا للجاليه العربيه الذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم ودعمهم لفلسطين.. وشكرا لفنانى مصرالمهمومين بقضايا الوطن العربى.. مبروك تكريم الفنانه لبلبه والفنان عمرو يوسف والمخرج هانى لاشين.. أنتم خير سفراء لبلدكم ودايمامشرفين لمصر وللفن المصرى وفي كل مكان فى العالم..و نرفع جميعا شعار المهرجان.. فلسطين فى القلب.



كلمة إلهام شاهين في المهرجان المصري الأمريكي للسينما

قامت الفنانة إلهام شاهين بارتداء الزي الوطني الفلسطيني، معبرة عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وذلك خلال تكريمها في المهرجان المصري الأمريكي للسينما الذي اقيم في نيويورك.

وأدانت الفنانة الهام شاهين في كلمتها العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حقوق الشعوب لن تضيع بمرور الزمن.

واستشهدت الهام شاهين بنضال الشعب الليبي الذي استغرق 45 عامًا لتحقيق استقلاله من الاستعمار الإيطالي، وكذلك دولة الجزائر التي استغرقت140 عامًا لتحرير نفسها من الاحتلال الفرنسي.

أشارت إلهام شاهين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في فلسطين منذ 75 عامًا، وأعربت عن تفاؤلها بأن هذه المعركة ستكون الأخيرةلتحرير الفلسطينيين، خاصة بعد تضحياتهم الكبيرة ودماءهم التي سالت بريئة.



وأعربت عن استياءها من تعاطف بعض الدول العظمى مع الاحتلال وعدم تعاطفها مع شعب فلسطين، وأكدت أن هناك دولًا تسعى لزعزعةالاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام، وليس فلسطين فقط، من خلال استهداف المدنيين وقصف البيوت والمساجد والمستشفيات والكنائس.

وأوضحت شاهين أن هناك العديد من الدول العربية تعرضت للتدمير، مثل العراق وسوريا، حيث تم زرع الفتن والتوتر في تلك البلدان. وأعربتعن امتنانها لقوة الشعب المصري وجيشه وقادته، الذين تمكنوا من التصدي للمؤامرات التي كانت تستهدف مصر أيضًا.

في ختام كلمتها، رحبت إلهام شاهين بمصر وفلسطين والعراق وليبيا والسودان واليمن وجميع البلدان العربية.

وأكدت النجمة إلهام شاهين أن هناك مؤامرة تستهدف العرب جميعًا، وأنه يجب علينا أن نعبر عن أصواتنا ونكشف الحقائق، وأن يكون لكل فرد حدوده.