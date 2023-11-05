نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يتعرض لهجوم قوى بسبب "بلوموندو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان محمد رضوان، بالترويج لفيلم "بلوموندو" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وتعرض لانتقادات من بعض جمهوره بسبب توقيت عرض الفيلم، الذي تزامن مع أحداث غزة وتعليقات الجمهور أدت إلى إيقاف التعليقات على منشوره.

قصة العمل

الفيلم يأتي ضمن نوعية أفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور حول شخصية "بلوموندو" التي يجسده الفنان حسن الرداد، والصراعات التي تحدث بينه وبين زوجته.

أبطال العمل

من بطولة هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

ويقدم حسن الرداد، خلال أحداث الفيلم أغنيتين بصوته، إذ جرى الانتهاء من تسجيلهما مؤخرا، ومن المقرر ظهور عدد من ضيوف الشرف معه خلال الأحداث، ومن المقرر الإعلان عنهم قريبًا.

ومن ناحية أخرى، يتعاون الفنان حسن الرداد مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في عمل جديد، ومن المقرر تعاونهما في مسرحية بعنوان “ التليفزيون ” وسوف يتم عرضها في موسم الرياض المقبل.

تحت تهديد السلاح

حسن الرداد شارك في فيلم "تحت تهديد السلاح"، الذي تم عرضه في نوفمبر الماضي، وتميز بتأليفه من قبل أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي. وقد شاركه في البطولة مي عمر، عمرو عبدالجليل، شيرين رضا، بيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن.

أيضًا، شارك حسن الرداد في مسلسل "بابلو" الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022، وشاركه في بطولته أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر، وعدد آخر من النجوم. المسلسل من تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وفى نفس السياق، بستأنف الفنان محمد رضوان تصوير أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "العودة"، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية