نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة هجوم بيومي فؤاد على "محمد سلام" في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن النجم بيومي فؤاد أدلى بتصريح يزعم أن النجم محمد سلام لم يعتذر عن عدم مشاركته في مسرحية "زواج اصطناعي" بسبب تعاطفه مع فلسطين، ولكن الواقع كان مختلفًا.

ويُظهر الفيديو الحقيقي، تقديم بيومي فؤاد تحية ساخرة لمخرج المسرحية محمد المحمدي بدلًا من التصريح الكاذب على لسانه والذي تم تداوله مع الفيديو.

كواليس اعتذار محمد سلام عن المشاركة في موسم الرياض

يذكر أن محمد سلام، قام بنشر فيديو عبر حسابه على Facebook، حيث أوضح أنه توقع إلغاء موسم الرياض بسبب الأحداث في غزة وقرر عدم المشاركة في المسرحية لأنه لا يمكنه أداء الكوميديا والرقص في ظل تلك الأحداث المؤلمة في فلسطين.

مسرحية "زواج اصطناعي" استبدل فيها محمد أنور محمد سلام، وهذا هو مضمونها العام وقصتها. تمثل هذه المسرحية أول تجربة مسرحية للفنانة مي عز الدين في مسارها الفني، وتدور حول شخصيتين تواجهان أزمة زواج في ليلة الزفاف ويتجهان لاستشارة خبير علاقات عاطفية يستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة التفكير في مشروع زواجهما.