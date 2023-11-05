قريبًا.. عرض مسلسل "إقامة جبرية" عبر إحدى المنصات الرقمية

القاهرة - محمد ابراهيم - طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره.

فريق عمل مسلسل “إقامة جبرية”

والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “إقامة جبرية”

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

وفي سياق متصل يذكر أن هذا ليس التعاون الأول بين الفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد لكن قد سبق وتعاونوا سويًا في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" في عام 2021، وأيضًا ينتظرون عرض فيلمهم الجديد "بضع ساعات في يومًا ما" المقرر عرضه قريبًا في جميع دور العرض.

ما هي آخر أعمال الفنانة صابرين؟

أحدث أعمال الفنانة صابرين هو مسلسل "أعمل إيه" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. تشارك في بطولته إلى جانب الفنان الكبير خالد الصاوي، ويضم مجموعة من النجوم البارزين مثل هناء الشوربجي، نور إيهاب، إيمي الجندي، بيلار أحمد، مفيد عاشور، ندى بسيوني، محمد مهران، وردشان مجدي، أحمد والي، صبري عبد المنعم، إيناس جابر، طارق عبد العزيز، وغيرهم. المسلسل من تأليف محمد الحناوي، إنتاج سيرجي، وإخراج أحمد عبد الحميد.

ما هي آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد ؟

يذكر أن هنا الزاهد قدمت آخر أعمالها مسلسل "سيب وأنا أسيب"، والذي يتناول قصة كوميدية رومانسية. شارك في البطولة إلى جانبها الفنانين أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، دنيا سامي، أحمد سلطان، يارا جبران، فاطمة الكاشف، وساندي علي. وظهرت هنادي مهنا وانتصار واللبناني كارلوس عازار كضيوف شرف في العمل. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان

ما هي آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي ؟

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هو مسلسل "إيجار قديم" الذي شاركه في بطولته الفنان شريف منير والفنان صلاح عبد الله والفنانة ميمي جمال ونخبة كبيرة من النجوم وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه.