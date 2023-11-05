القاهرة - محمد ابراهيم - يعتبر السحر والشعوذة من أدوات الشيطان وسلاح حاد يفتك من حوله ويؤثر عليه نفسيا وصحيا وجسديًا، وهذا المرض يؤثر على الأشخاص الضعيفة، قليلة الإيمان، فلا بد من الصبر والتحمل والقرب إلى الله، ولقد شاهدناه هذا في عددة أعمال درامية، والسؤال يطرح نفسه هل تقصد الدراما الترويج عن هذه الأعمال ام معالجتها؟



ويجيب “دوت الخليج الفني” في هذا التقرير على سؤال هل يعتقد الجمهور أن مشاهدة السحر والشعوذة في الدراما تؤثر على المجتمع؟



هل تقصد الدراما الترويج للسحر أم معالجته؟



تروج الدراما المصرية إلى مجموعة متنوعة من المواضيع والقصص، وتعكس في العادة الحياة والمجتمع المصري،ومن بين هذه المواضيع، تتضمن بعض الدراما المصرية أحيانًا مشاهد أو لقطات تتعلق بالسحر والشعوذة، ومع ذلك، يجب أن نفهم أن وجود هذه المشاهد لا يعني بالضرورة ترويج السحر والشعوذة كممارسات حقيقية أو قبولها.

عندما يتم تضمين مشاهد السحر والشعوذة في الدراما المصرية، فإنها عادة ما تكون تابعة للقصة والسياق العام للعمل الفني يتم استخدام هذه المشاهد لإثارة والتشويق في القصة، وتقديم تحدي للشخصيات الرئيسية، وخلق مشاهد درامية مثيرة للاهتمام، وعادة ما يتم استخدام السحر والشعوذة كوسيلة لتقديم صراع بين الخير والشر، وليس بالضرورة للترويج لممارساتها.

تعد الدراما المصرية جزءًا من صناعة الترفيه، وتهدف إلى جذب الجمهور وإبقائه مشتتًا ومستمتعًا بالقصص والأحداث المثيرة،ومن المعروف أن السحر والشعوذة قد تثير الفضول لدى البعض وتضفي جوًا غامضًا على القصة ولذلك، يتم استخدامها في بعض الأحيان في السياق الدرامي لزيادة جاذبية العمل.

ومع ذلك، يجب أن نفهم أن الدراما المصرية هي مجرد أعمال فنية، وأن مشاهد السحر والشعوذة فيها هي من روائع الخيال والابتكار، وبالتالي، ينبغي على المشاهدين أن يميزوا بين الواقع والخيال، وأن يدركوا أن ما يتم تصويره في الدراما لا يمثل بالضرورة الواقع أو الممارسات الحقيقية.

ما هي الآثار الإيجابية والسلبية لتصوير السحر والشعوذة في الدراما؟

تصوير السحر والشعوذة في الدراما المصرية يمكن أن يكون له آثار إيجابية وسلبية هنا بعض النقاط التي يمكن أن تؤثر على المشاهدين:

الآثار الإيجابية:



1. التسلية والتشويق: يمكن أن يوفر تصوير السحر والشعوذة مشاهد مثيرة ومشوقة للمشاهدين، مما يزيد من تسلية المشاهدة ويحافظ على اهتمامهم بالعمل الدرامي.

2. الإبداع والخيال: يعد تصوير السحر والشعوذة فرصة للمبدعين في صناعة الدراما للتعبير عن أفكارهم وخيالهم وابتكار قصص مثيرة. يمكن أن يحمل هذا النوع من التصوير فرصًا للابتكار والتجديد في القصص والأحداث.

3. تعزيز الثقافة المصرية: يمكن أن يعزز تصوير السحر والشعوذة في الدراما المصرية الثقافة والتراث المصري، حيث يمكن استخدامها لإظهار جوانب من التراث والتقاليد المصرية.

الآثار السلبية:



1. الترويج للمعتقدات الخاطئة: إذا لم يتم التعامل بحذر، فقد يؤدي تصوير السحر والشعوذة في الدراما إلى ترويج المعتقدات الخاطئة حول هذه الممارسات، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الأفكار الخاطئة بين بعض المشاهدين وزعزعة مفاهيمهم الدينية والثقافية.

2. التأثير على النفسية: قد يؤثر تصوير السحر والشعوذة المروعة في الدراما على النفسية لبعض المشاهدين، خاصة الأطفال والأشخاص الأكثر تأثرًا بالمشاهد المرعبة قد يؤدي هذا إلى زيادة القلق والخوف والتوتر لدى هؤلاء الأشخاص.

3. التشويه للصورة الثقافية: قد يعتبر بعض الناس أن تصوير السحر والشعوذة في الدراما يشوه صورة الثقافة المصرية، خاصة إذا لم يتم تناول هذه المواضيع بشكل حساس ومتزن قد يؤدي هذا إلى تعزيز النظرة السلبية لدى الجمهور المحلي والدولي حول الممارسات الثقافية والدينية في مصر.



نصائح ثمينة لا تتركها

من المهم أن تتعامل الدراما المصرية ووسائل الإعلام بشكل عام مع تصوير السحر والشعوذة بحذر ومسؤولية.

يجب أن يتم التركيز على توضيح أن هذه المشاهد هي أعمال فنية وخيالية ولا تمثل الواقع أو الممارسات الحقيقية.



كما ينبغي تعزيز الثقافة الصحيحة والتوعية بين المشاهدين لفهم الفروالآثار الإيجابية والسلبية لتصوير السحر والشعوذة في الدراما المصرية قد تشمل ما يلي:

هل توجد أعمال وبرامج ناقشت السحر والشعوذة؟



نعم بالتأكيد! فيما يلي بعض الأمثلة الإضافية لبرامج تلفزيونية وأفلام تناولت تصوير السحر والشعوذة بطريقة حساسة ومتوازنة:

1. البرنامج التلفزيوني "Penny Dreadful" (2014-2016): يتضمن هذا المسلسل الخيالي المظلم عناصر من الرعب والخيال وما هو خارق للطبيعة. إنه يتميز بشخصيات ذات قدرات سحرية ويستكشف موضوعات الروحانية والأخلاق وعواقب الانغماس في السحر والتنجيم. يأخذ العرض نهجًا دقيقًا تجاه السحر، حيث يقدمه كقوة معقدة يمكن أن تكون مغرية وخطيرة في نفس الوقت.

2. فيلم "السحر العملي" (1998): تدور أحداث هذه الدراما الكوميدية الرومانسية حول شقيقتين تنتميان إلى سلسلة طويلة من السحرة. يستكشف صراعاتهم مع الحب والعلاقات واستخدام السحر. ويصور الفيلم السحر كجزء لا يتجزأ من حياتهم، مع التركيز على أهمية الروابط العائلية وقوة الحب.

3. البرنامج التلفزيوني "Charmed" (1998-2006، 2018 إلى الوقت الحاضر): يتتبع هذا المسلسل الطويل حياة ثلاث أخوات يكتشفن أنهن ساحرات أقوياء مقدراتهن حماية الأبرياء من التهديدات الخارقة للطبيعة. يستكشف فيلم "Charmed" موضوعات الأخوة وتمكين المرأة والاستخدام الأخلاقي للسحر. فهو يجمع بين العناصر الخارقة للطبيعة والنمو الشخصي وتحديات الحفاظ على التوازن بين الحياة الطبيعية ومسؤولياتهم السحرية.

4. فيلم "The Craft" (1996): يحكي هذا الفيلم الكلاسيكي قصة مجموعة من الفتيات المراهقات اللاتي يشكلن سحرة ويستكشفن السحر. إنه يتعمق في موضوعات الصداقة وديناميكيات القوة وعواقب استخدام السحر لتحقيق مكاسب شخصية. يقدم فيلم "The Craft" صورة أكثر قتامة وأكثر كثافة للسحر، ويسلط الضوء على المخاطر المحتملة لإطلاق العنان للقوى الخارقة للطبي



5- نجحت الدراما أن تخطف قلوب الجماهير وتدخل جميع البيوت من خلال عدة أعمال درامية أبرزها المداح فتعددت أجزائه نحو ٤أجزاء،مسلسل جمال حريم، الكبريت الأحمر وغيرها من الأعمال.

