إلهام شاهين من المهرجان المصري الأمريكي: "الحزن يتملكني من أجل فلسطين"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين للجمهورعن تكريمها في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

تكريم إلهام شاهين

شاركت إلهام شاهين مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام" حيث ظهرت وهي ترتدي الزي الوطني الفلسطيني أثناء تكريمها في المهرجان بمدينة نيويورك.

وعلقت على الفيديو قائلة: "يملئني الحزن والألم على شهداء فلسطين.. إرتديت الزى الوطنى الفلسطينى أثناء تكريمى فى المهرجان المصري الأمريكى للسينما والفنون بنيويورك فى أمريكا.. لنعلن عن دعمنا بكل قوة للشعب الفلسطينى.. وندعو للسلام بشرط عودة الحقوق لأصحابها.. وأقول لدعاة الشر والحروب.. كفاكم تخريب فى الوطن العربى وضياع حياة الأبرياء.. وهذه كلمتى إلى الجاليات العربيه بنيويورك اللذين شرفونا بالحضور لنرفع جميعا شعار المهرجان هذا العام.. فلسطين فى القلب.

كلمة إلهام شاهين أثناء التكريم

وأدانت الفنانة الهام شاهين في كلمتها العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مشددة على أن حقوق الشعوب لن تضيع بمرور الزمن.

واستشهدت بنضال الشعب الليبي الذي استغرق 45 عامًا لتحقيق استقلاله من الاستعمار الإيطالي، وكذلك دولة الجزائر التي استغرقت140 عامًا لتحرير نفسها من الاحتلال الفرنسي.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في فلسطين منذ 75 عامًا، وأعربت عن تفاؤلها بأن هذه المعركة ستكون الأخيرةلتحرير الفلسطينيين، خاصة بعد تضحياتهم الكبيرة ودماءهم التي سالت بريئة.

وأعربت عن استياءها من تعاطف بعض الدول العظمى مع الاحتلال وعدم تعاطفها مع شعب فلسطين، وأكدت أن هناك دولًا تسعى لزعزعةالاستقرار في المنطقة العربية بشكل عام، وليس فلسطين فقط، من خلال استهداف المدنيين وقصف البيوت والمساجد والمستشفيات والكنائس.

وأوضحت شاهين أن هناك العديد من الدول العربية تعرضت للتدمير، مثل العراق وسوريا، حيث تم زرع الفتن والتوتر في تلك البلدان. وأعربتعن امتنانها لقوة الشعب المصري وجيشه وقادته، الذين تمكنوا من التصدي للمؤامرات التي كانت تستهدف مصر أيضًا.

في ختام كلمتها، رحبت إلهام شاهين بمصر وفلسطين والعراق وليبيا والسودان واليمن وجميع البلدان العربية.

وأكدت أن هناك مؤامرة تستهدف العرب جميعًا، وأنه يجب علينا أن نعبر عن أصواتنا ونكشف الحقائق، وأن يكون لكل فرد حدوده.





آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين

ويذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كانت مشاركتها في مسلسل "الفريدو" الذي قدم حكايات متنوعة تتناول قضايا اجتماعية هامة في العالم العربي، وخاصة في مصر، تميز المسلسل بالطريقة البارعة التي تناول بها هذه القضايا وعرض حلولًا ممكنة لها.

ابطال مسلسل الفريدو

أبطال المسلسل شملوا إلهام شاهين، المطرب أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، وتم كتابة السيناريو على يد عمرو محمود ياسين، وإنتاجه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتوجيهه من قبل عصام نصار.