لقطه عفوية تجمع بين ندى الكامل وزوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة لها خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ندى الكامل بصورة رومانسية مع زوجها الحالي بالأبيض والأسود مما لفت انتباه متابعيها.

وفي وقت لاحق، نشرت زوجه الفنان أحمد الفيشاوي السابقة، ندى الكامل، مقطع فيديو لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق الفيديوهات العالمي “تيك توك”، وهي ترقص مع احدى الاشخاص، على أغنية الهضبة عمرو دياب، التي تحمل عنوان “وياه”.

ندى الكامل وزوجها

وظهرت الكامل، في الفيديو مع شخص لم تعلن عن هاويته حتى الان، وهي مرتديه فستان لونه “كموني”، وتقوم بالرقص بين احضانه بشكل ملفت ومثير، مما دفع بعض متابعيها ورواد التطبيق، للتعليق بكلمات غير لائقه.

ندى الكامل

تعتبر ندى كامل واحدة من الفنانات وعارضات الأزياء الذين اشتهروا في الفترة السابقة خصوصًا وهذا ما جعل لها العديد من الجماهير التي قامت بمتابعتها على جميع مواقعها في أغلب المنصات الخاصة بالتواصل الاجتماعي،ونظرًا للجدل الذي أُثير حول ندى كامل في الفترة السابقة فهذا ما جعلها محل اهتمام العديد من الناس الذين نمت إليهم رغبات عارمة في معرفة معلومات أكثر عنها.

وندى كامل هي سيدة مصرية الجنسية، تعمل في مجال عروض الأزياء وهذا بالإضافة إلى أنها كانت في السابق تعتبر واحدة من أشهر لاعبات السهام المصريات حيث أنها قامت بالحصول على العديد من الجوائز في هذه اللعبة، حيث أنها قامت بالمشاركة والتأهل في أولمبياد لندن في عام 2012، كما أنها قد فازت ببطولات رياضية عديدة من أهمها أنها قد فازت في الدورة الخاصة بالألعاب العربية التي قامت في عام 2011

حصدت ندى كامل نحو سبعة ميداليات، حيث أنها فازت في عام 2012 بالبطولة الأفريقية والتي حصدت من خلالها على نحو 611 نقطة، ولكنها قد خسرت في العديد من المباريات أهمها مبراتها أمام اللاعبة الروسية بيروفا، التي جعلتها تقوم بمغادرة الدورة الأوليمبية في المركز الأخير الذي كان يمثل رقم33 في الترتيب النهائي ولدت ندى الكامل في عام 1991 في مدينة نصر في القاهرة حيث أنها تبلغ من العمر ما يقارب من 32 عامًا