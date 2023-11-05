قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "الخائن"

القاهرة - محمد ابراهيم - يترقب عشاق الدراما اللبنانية الانتظار والتشويق لمشاهدة مسلسل الخائن، لما يحتويه من مشاهد واقعية تتماشى مع المجتمع، ودفع عدد كبير من أبطال العمل للترويج والكشف موعد المسلسل، وكانت أبرز هم الفنانة ريتا حرب الذي شاركت بصورة تشويقية للعمل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكشفت عن شخصيتها قائلة: "كثير متحمسة تتعرفوا على شخصيتي الجديده بمسلسل الخائن نورا الزين".



شخصية ريتا حرب الجديدة



وأضافت:" شخصية نورا قوية اجتماعية ما بتحب الشر للشر بس مدافعة شرسة لعيلتها وولادها ان شاء الله تحبوها.. لا يفوتك موعد الخائن".

وقالت: "ادعولنا بالتوفيق بكره ٥نوفمبر عرض أول حلقة على شاهد، ام بي سي وان ".



وفورا من مشاركة ريتا المنشور تلقت تعليقات ايجابية وكانت أبرزها أخيرا هنشوفك تاني، انتي شخصية كثير مهضومة وعنجد تمثيلك فوق الرووعة، ناطرينك ان شاء الله تنوري الشاشة، الف مليووون مبرووك وغيرها من التعليقات.

مرام على تشارك بوستر الخائن

وفي سياق منفصل، أزاحت الفنانة اللبنانية مرام على الستار عن أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الخائن"، وشاركت "مرام" جمهورها ببوستر العمل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات القصير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" غدا الساعة ٨ بتوقيت السعودية".



وفورا حاز المنشور على إعجاب الجمهور متمنين لها التوفيق والنجاح الدائم.

موعد عرض مسلسل الخائن على mbc1

يعرض المسلسل يوميًا من الأحد إلى الخميس في مواعيد مختلفة حسب توقيت البلد.

توقيت جرينتش: 5.00 مساءً

توقيت الجزائر: 6.00 مساءً

توقيت مصر: 7.00 مساءً

توقيت السعودية والعراق: 8.00 مساءً

توقيت الإمارات: 9.00 مساءً

أحداث مسلسل الخائن

تدور أحداث مسلسل "الخائن" حول اسيل، وهي دكتورة مشهورة وتعيش حياة هادئة مع زوجها وابنها،وبعد فترة تكتشف أن زوجها يخونها منذ سنتين مع فتاة أخرى، تجد نفسها في حيرة حيث يتعين عليها اتخاذ قرار بين إنقاذ زواجها أو الانتقام من زوجها، ويتناول المسلسل قضايا الخيانة، وتحديات الحياة الزوجية والعواطف المتشابكة.

أبطال مسلسل الخائن



ويشمل المسلسل مجموعة متميزة من النجوم أبرز هم قيس شيخ نجيب، سلافة معمار، مرام علي، ريتا حرب، جينا أبوزيد، وسام صليبا، خالد شباط، إيلي متري، تاتيانا مرعب، جلال شموط، رولا بقسماتي، سهير ناصر الدين، عماد فغالي، شربل زيادة، وجيه صقر، طيف ابراهيم، وإبراهيم عون.