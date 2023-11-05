نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد قوي من كاظم الساهر ضد العدوان على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم كاظم الساهر، عن استجابته لأوضاع فلسطين وأطفال غزة خلال هذه الفترة الصعبة التي استمرت لمدة شهر تقريبًا.



وقال النجم العراقي، في تصريحات صحفية إنه كتب أغنية جديدة تحمل اسم "اوقفوا إطلاق النار" وينوي طرحها قريبًا كرسالة تهدف للجميع للمطالبة بوقف إطلاق النار في فلسطين.



وفي إطار ندوته في معرض الشارقة الدولي للكتاب، أعرب عن تمنيه للسلام والأمان، مبديا أمله في أن تنتهي الأزمة في غزة، حيث يعتبر الأطفال هم الضحايا الذين يدفعون الثمن المكلف.

وأعلن كاظم الساهر عن تأجيل حفلاته القادمة كتعبير عن تضامنه مع أهالي غزة.

وعبر حسابه على Instagram كشف كاظم الساهر عن تأجيل حفليه في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى وكتب: "بسبب الظروف المأساوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى. وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود