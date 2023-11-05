وليد فواز يشكر مخرج "صوت وصورة": النجم الحقيقى للمسلسل

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان وليد فواز، عن سعادته الشديدة بمشاركته في مسلسل "صوت وصورة"، بطولة النجمة حنان مطاوع، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في الشهر الماضي، حتى الآن.

وليد فواز يشكر مخرج صوت وصورة

وعبر فواز، عن شكره لمخرج المسلسل، من خلال صورة شاركها برفقة مخرج العمل محمود عبدالتواب، من الكواليس أثناءالتصوير، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق على الصورة قائلًا: النجم الحقيقي لمسلسل صوت وصورة، السبب في إننا كلنا في أفضل حال.. إن الراجل ده هو المخرج، السبب في إني شغال بمزاج وفورمة فنية، أخويا ورفيق المشوار الأستاذ محمود عبدالتواب توبة.

أحداث مسلسل صوت وصورة لـ حنان مطاوع

ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة،بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.

وتدور الأحداث حول رضوى المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

وجسد الفنان وليد فواز خلال العمل شخصية عبدالغني وهو زوج الفنانة حنان مطاوع “رضوى” خلال أحداث المسلسل.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة كلا من النجمة حنان مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر،هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة،وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة لـ حنان مطاوع

ويتم عرض مسلسل صوت وصورة على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى إعادته في مواعي مختلفة.

ويتاح مشاهدة الحلقة الجديدة قبل العرض التلفزيوني بـ24 ساعة على منصة watch it.