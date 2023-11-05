نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ذكرى ميلاد معالي زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، التي ولدت في نفس هذا اليوم عام 1952 حيث تعتبر معالي زايد واحدة من أشهر نجوم جيلها وقدمت العديد من الأدوار التي خلدت في ذهن جمهورها.

من الجدير بالذكر أن لمعالي زايد هواية أخرى غير الفن، حيث كانت تشتهر برسم لوحات البورتريه وكان حلمها إقامة معرض فني لها.

معالي زايد ليست فقط ممثلة موهوبة، بل تأتي من عائلة فنية بارزة والدها هو الممثل زاهر زايد، وأمها الممثلة آمال زايد، ولها خالتها الممثلة جمالات زايد، تلك الأصول الفنية قد أثرت بشكل كبير على ميل معالي نحو مجال التمثيل، وقد بدأت مسيرتها الفنية بنجاح منذ الصغر.

حيث حصلت معالي زايد على جائزة أحسن ممثلة عام 1987 عن دورها في فيلم "السادة الرجال" من جمعية الفيلم، وهذا يشير إلى موهبتها وتميزها في عالم الفن منذ البداية. تمثل هذه الجوائز الاعتراف بالجهد والموهبة التي قدمتها في مجال التمثيل.

بعد وفاتها في عام 2014، نفذت شقيقتها وصيتها بإقامة معرض تشكيلي يضم جميع لوحاتها الفنية بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية وتم عرض جميع الصور والرسومات التي رسمتها الفنانة معالي زايد في هذا المعرض، الذي ضم نحو 22 لوحة.

معالي زايد

معالي زايد بدأت مشوارها الفني بعدما اكتشفها المخرج الراحل نور الدمرداش، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال مشوارها الفني، ومن بين أعمالها الشهيرة مسلسلات مثل "من بينهم"، "عاصفة على بحر هادئ"، "البيضة والحجر"، والعديد من الأفلام والمسرحيات، معالي زايد تركت بصمة قوية في عالم الفن ولا تزال ذكراها حية في قلوب الجمهور.

وفاة معالي زايد

ورحلت الفنانة معالي زايد في 10 نوفمبر عام 2014، عن عمر ناهز 61 عاما بعد معاناتها مع مرض سرطان الرئة، تاركة إرثا فنيا تجاوز الـ100 عمل فنيا ما بين السينما والدراما التليفزيونية والمسرح.