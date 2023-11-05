نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض الأول لمسلسل "بطن الحوت" نوفمبر الحالي عبر "شاهد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة “شاهد”عن طرح مسلسل "بطن الحوت" عبر منصتها الرقمية وذلك خلال شهر نوفمبر الحالي، ومسلسل "بطن الحوت" ينتمي إلي فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 15 حلقة فقط، ويضم مسلسل "بطن الحوت" نخبة متميزة من النجوم.

وهو من بطولة الفنان محمد فراج، والفنانة اسماء أبو اليزيد، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان باسم سمرة، والفنان عصام عمر، الفنانة سماح انور، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم، من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح وسيناريو وحوار محمد بركات.

ما هي أحداث مسلسل "بطن الحوت" ؟

تم إنتاج مسلسل "بطن الحوت" الذي يتألف من 15 حلقة ويقدم معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل. القصة تدور حول صانع الفخار محمد فراج الذي يتعرض لصدمة عصبية بعد مقتل صديقه على يد باسم سمرة. تلك الصدمة تدفعه نحو التشدد الديني وإدارة إمبراطورية تجارة المخدرات.

من مسلسل بطن الحوت

ما هي آخر أعمال الفنان محمد فراج؟

يُعرض حاليًا في جميع دور العرض الفيلم الكوميدي الساخر "ڤوي ڤوي ڨوي" للفنان محمد فراج، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار.

في هذا الفيلم، يروي القصة حياة حسن، حارس الأمن الفقير الذي يحلم بالسفر خارج البلاد من خلال الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين، ولكنه يختار التظاهر بأنه ضعيف البصر. خلال رحلته، يلتقي بشخصيات متنوعة، بما في ذلك صحفية شابة تهتم بكتابة قصته ومدرب يبحث عن فرصة جديدة. هذا الفيلم يقدم للجمهور مزيجًا من الكوميديا والدراما في إطار قصة ملهمة تتناول قصة حلم وتضحيات حسن ورفاقه.

محمد فراج

من هم أبطال فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"؟

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي