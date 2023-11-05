نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تشعل الأجواء في حفل الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على الظهور بشكل يلفت أنظار جمهورها بإطلالة مختلفة من خلال إحيائها بحفل الإمارات، واستطاعت سيمون أن تبدع من خلال أغانيها القديمة والحديثة وان تفعل حالة انسجام بينها وبين الجمهور، وتفاعل معها العديد من الجمهور وقاموا بالتصفيق الحار والغناء معها،

واعربت سيمون عن سعادتها بلقائها بجمهور ودولة الإمارات وتمنت أن تلتقي معهم مرة ثانية.

سيمون تودع جواهر

وفي سياق منفصل نعت الفنانة سيمون الفنانة الكويتية الراحلة جواهر، حيث ودعت "سيمون" بكلمات مؤثرة من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"

البقاء لله الفنانة جواهر توفت الله يرحمها قبل عيد ميلادها با ثلاثة أيام ربنا يرحمك"

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب، البقاء والدوام لله، ربنا يصبر أهلها، اللهم اجعلها من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب.



آخر أعمال الفنانة سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة سيمون أغنية اتغير عشاني، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان.



كلمات اغنية اتغير عشاني



وتأتي كلمات الأغنية كالآتي: اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.







