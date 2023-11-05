نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. عمرو دياب يتراجع عن تصوير إعلان دعائي جديد لإحدى شركات المياه الغازية بسبب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تراجع الهضبة عمرو دياب، عن تصوير إعلان دعائي جديد لإحدى شركات المياه الغازية المتعاقد معها حيث كان من المفترض أن يتم التصوير يوم 2 نوفمبر الماضي.



وعلم "دوت الخليج الفني" كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع ألا وهي تعاقد عمرو دياب، في شهر سبتمبر الماضي على تصوير حملة دعائية جديدة للشركة يوم 2 نوفمبر، ولكن عقب الأحداث التي أصابت دولة فلسطين الشقيقة خاصةً بعد تعرضها لقصف عنيف من قبل الاحتلال، ومجزرة مستشفى المعمداني بغزة ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية، نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الماضي، أبلغ الشركة بالرجوع عن الاتفاق وتحمله أي شروط جزائية مقابل ذلك، حيث تساهم الشركة في دعم الاحتلال الصهيوني ومندرجة ضمن حملات المقاطعة التي دشنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضد عدد من الشركات التي أعلنت تأييدها للاحتلال

جدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب، أعلن عن تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دبي يوم 20.أكتوبر الماضي بساحة كوكاكولا أرينا تضامنًا مع الأحداث في فلسطين.



ونشر عمرو دياب عبر حسابه على "فيسبوك"، منشورًا يعلن عن تأجيل الحفل باللغة الانجليزية، حيث كتب: "بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها غزة، تم تأجيل حفل عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا مع شعب فلسطين، ونحن نقف معهم خلال هذه الأوقات الصعب".



واتفق الفنان عمرو دياب مع منظمي الحفل على تأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة لحين اشعار وقت آخر، حدادًا على شهداء فلسطين الذين سقطوا في العدوان الصهيوني الأخير.



ومن جانبه، قرر عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار تقديم المساهمة لدعم الشعب الفلسطيني، كما وجه شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.