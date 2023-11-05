نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي".. بيومي فؤاد يتصدر تريند إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان بيومي فؤاد، خلال الساعات الماضية، تريند موقع التواصل الإجتماعي "إكس" تويتر سابقا، وذلك بسبب الفنان ومسرحية "زواج اصطناعي" التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



بيومي فؤاد يثير الجدل عبر تطبيق إكس

وانتشر فيديو بتصريح منسوب للفنان بيومي فؤاد يتحدث فيه عن الفنان محمد سلام، جاء فيها: "على فكرة محمد سلام مشيش عشانالفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيته".





وأثار هذا الفيديو جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أن الفيديو المتداول لبيومي فؤاد خلال العرض المسرحي، لم يؤكد هذهالتصريحات وظهر خلاله يحمل ميكروفونًا خلال العرض المسرحي وأثناء تقديمه لزملائه وتحية الجمهور.



محمد أنور بديلا لـ محمد سلام في مسرحية زواج إصطناعي

وقام الفنان محمد أنور بتعويض الفنان محمد سلام في مسرحية "زواج اصطناعي"، بعدما اعتذر محمد سلام عن المشاركة في العملتضامنًا مع الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الجارية في غزة، تم عرض المسرحية في مسرح محمد العلي بالرياض في 30 أكتوبر الماضي.

أحداث مسرحية زواج إصطناعي

تدور أحداث المسرحية حول زوجين يواجهان أزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للتحول إلى خبير في العلاقات العاطفية، يُجرى لهما تجربةفريدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلهما يعيدان التفكير في مشروع زواجهما بشكل كامل.

أبطال مسرحية زواج إصطناعي

مسرحية "زواج اصطناعي" تشمل في طاقمها النجوم مي عز الدين وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيمان السيد، دنيا سامي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين.

بيومي فؤاد يستعد لتصوير جوازة توكسيك

ويبدأ بيومي فؤاد تصوير أول مشاهده بفيلم “جوازة توكسيك” الذي يشارك في بطولته مع النجمة ليلى علوي، وذلك بعد انتهائه من تقديمأحد العروض المسرحية بالمملكة العربية السعودية والمقرر انطلاقها خلال أيام.

ويسعى الفنان بيومي فؤاد للإنتهاء من تصوير مشاهده في الفيلم قبل انشغاله بتصوير أعماله الرمضانية الجديدة.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

ويشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك بجانب النجمين ليلى علوي، بيومي فؤاد كل من الفنان تامر هجرس، والفنان محمد أنور، والفنانةملك قورة، والفنانة نسرين طافش وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.