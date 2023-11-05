تعرف على أسباب تحطيم مذكرات بريتني سبيرز أرقامًا قياسية في فترة وجيزة؟

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت النجمة بريتني سبيرز أن تحقق نسب ميبعات مرتفعة لم يحققها من قبل، فقد باعت مذكراتها، “The Woman in Me” نحو ١٠١ مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها في أسبوعها الأول.



مذكرات بريتني سبيرز، “The Woman in Me تحصد على إشادات واسعة

وتلقت مذكرات بريتني سبيرز على إشادات واسعة من قبل الجمهور ونقاد الوسط الفني ، باعتباره وصفًا مقنعًا للصعود وكفاحها المستمر، والكشف ووصاياها التي استمرت فترات زمنية طويلة.

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والتي كشفت عن أسرار خطيرة عن حياتها الشخصية من مدى سيطرة وتحكيم والدها في حياتها الشخصية، والكشف عملية الاجهاض.



وفي سياق متصل، أعربت سبيرز عن سعادتها بنجاح مذاكراتها الشخصية، حيث شاركت منشور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات القصير على "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"كتابي أصبح “مذكرات المشاهير الأكثر مبيعًا في التاريخ”، لكنه حتى هذا الحين لم ينجح في ان يكون المذكرات الأكثر مبيعًا للعام ٢٠٢٣.

فقد باعت مذكرات الأمير هاري، “Spare”، التي صدرت في يناير، ١٠٦ مليون نسخة في الولايات المتحدة في أسبوعها الأول، وعلى الرغم من ذلك، عرف كتاب “The Woman in Me”.

وفي ذات السياق، لم يقترب أي إصدار غير روائي من حجم سلسلة ” Harry Potter and the Deathly Hallows” للكاتبة جيه كيه رولينج، والتي صدرت في عام ٢٠٠٧ وبيع منها أكثر من ٨ مليون نسخة في ال ٢٤ ساعة الأولى من طرحها.



وفي وقت سابق، ذكرت سبيرز في بيان أصدرته دار غاليري بوكس الأربعاء: “لقد وضعت قلبي وروحي في مذكراتي وأنا ممتنة للمعجبين والقراء في جميع أنحاء العالم لدعمهم الثابت”.

ساعدت مذكرات سبيرز في إعطاء دفعة قوية لتدفقات ومبيعات كتالوج الموسيقى الخاص بها.

وفقًا لـ Luminate، ارتفعت تدفقاتها في الولايات المتحدة بنسبة ٢٤٪ مقارنة بالأسبوع السابق: من ١٦ مليونًا إلى ١٩.٨ مليونًا؛ كما ارتفعت مبيعات ألبوماتها بنسبة ٦١.٤% وارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة ٤٩%.

وعلى ما يبدو فإنّ النسخة الصوتية من كتاب “The Woman in Me” التي قرأتها الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار ميشيل ويليامز، كانت عاملًا رئيسيًا في انتشار الكتاب على نطاق جماهيري واسع.

وفقًا لـ Circana، التي تتتبّع نحو ٨٥٪ من سوق الطباعة، فقد باعت “The Woman in Me” ما يقل قليلًا عن ٤١٨٠٠٠ نسخة، وهو رقم أدنى بكثير من مستوى أرقام الأسبوع الأول لـ Circana في حركة مبيع مؤلَّف ” A Promised Land” للرئيس السابق باراك أوباما والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما.

