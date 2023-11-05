نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادين نجيم: "شفت الدنيا سودة في عينيا لما انفصلت عن جوزي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة نادين نجيم، بصراحة عن فترة انفصالها عن زوجها السابق وكيف كانت تعيش حياة منفصلة بعد هذا الانفصال.

تصريحات نادين نجيم

أشارت في تصريحات صحفية إلى أنها كانت تعتقد أن العالم مظلم وواجهت صعوبات كبيرة خلال هذه الفترة. ومع الوقت، قررت أن تبدأ بالتركيز على نفسها وصحتها النفسية بدلًا من أن تكون صارمة على نفسها.

في هذا السياق، عندما عاشت هذه الفترة وبدأت في العناية بنفسها وصحتها النفسية، تعرفت على خطيبها الحالي. تمنح تلك القصة دليلًا على أهمية الرعاية للنفس وأن الحب يمكن أن يأتي في اللحظات غير المتوقعة.

اعتذار نادين نجيم

وكانت قد اعتذرت نادين نسيب نجيم عن نشر فيديوهات جولاتها خارج لبنان وأشارت إلى أن المنشور كان يجب أن يتم نشره منذ 10 أيام ولكن بسبب الظروف الحالية، تأخرت عن نشره ما أكدت أنها تشارك في الدعم للأبرياء في فلسطين وتؤمن بأهمية تقديم الدعم للمدنيين في هذا السياق.

وأضافت: "بس مجبورة انزل لسببين لأنه يعملوا علي حملات فولو وانفولو حسابات وهمية وريبورت كتير.. وطبعًا نحن ملزمين نكفي شغلنا والتزامتنا، ولكن ما رح نوقف دعمنا من خلال صفحاتنا ونستمر بالدعم وبالمقابل شغلنا مسؤولية علينا والشركات الملتزمين معايا".

وتابعت نادين نسيب نجسم::بحبكم من كل قلبي والله ينصركم ويقويكم يا رب.. ويرحم كل الشهداء".

آخر أعمال

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نادين مسلسل وأخيرًا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر المسلسل الترند فور عرضه على الشاشة.

قصة مسلسل "وأخيرًا" لنادين نسيب نجيم

تدور قصة مسلسل وأخيرًا حول خيال امرأة قوية التي تعيش في أجواء شديدة الفقر ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية وتعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب