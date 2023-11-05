نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تجاربها السينمائية.. راندا جبر تشارك في "السيستم" مع أحمد الفيشاوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإعلامية راندا جبر لخوض أول تجربة سينمائية لها، وذلك في فيلم "السيستم"، الذي تشارك فيه مع النجم أحمد الفيشاوي والفنان طارق لطفي.

شخصية راندا جبر في فيلم "السيستم"

وتجسد راندا جبر خلال أحداث فيلم السيستم دور طبيبة لايف كوتش تُدعى حبيبة.

تصريحات راندا جبر

وعبّرت راندا جبر عن سعادتها بمشاركتها في فيلم السيستم وذلك في أحد التصريحات الصحفية لها، وأشادت بأحمد الفيشاوي، موجهة شكرها له على دعمه واهتمامه بالتفاصيل الصغيرة في العمل، وأكدت أنها تعتبره فنانًا رائعًا يسعى لتقديم أفضل أداء.

قصة فيلم السيستم

وفيلم "السيستم" يدور في إطار لايت رومانسي، حول شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب مشكلة قديمة، ويتقابل مع بسنت شوقي، التي تعاني من عقدة من الرجال بسبب تجاربها الفاشلة معهم.

أبطال فيلم السيستم

ويشارك فيه عدد كبير من النجوم بما في ذلك طارق لطفي وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وبسنت شوقي، ويضم أيضًا ضيوف شرف مثل محمد علي رزق والفيلم من إخراج أحمد البنداري وإنتاج كريم الشربيني.

أعمال شاركت فيها الإعلامية راندا جبر

وجدير بالذكر أن راندا جبر قد قدمت عددًا من الأدوار التلفزيونية، من بينها مشاركتها في مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" مع الفنانة زينة.

