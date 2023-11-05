نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب عن المقاطعة: "شركات مصر مش هتعرف تدفع ضرايب.. كل ده ليه؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات المقاطعة لبعض المنتجات التي تدعم الاحتلال الصهيوني، لدعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال تقديم برنامجه "الحكاية" عبر شاشة MBC مصر.

وقال عمرو أديب: "شركات ماكدونالدز وستاربكس متأثرتش بالحملات لكن الأسهم بتاعتهم طالعة، لكن اللي بيحصل إن الشركات اللي في مصر مش هتدفع ضرايب ولا نور وكهربا علشان الخسارة ملايين بتترمي في الأرض وكل دا عشان مين؟!!

وتابع حديثه: "الموبايل ليه محدش بيستغنى عنه والأدوية المستوردة والبنزين اللي عاملين عليه مناحة 20% منه مستورد بنستورد البنزين من برة لكن هو المنظر مش هروح ستاربكس وهو مين كان بيروح ستاربكس أصلا؟! هل مستعدين تكملوا للآخر، محدش هياخد مننا حاجة".

وعبر عمرو أديب عن إستيائة الشديد عن مقاطعة المنتجات الأجنبية وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "أكس".

وكتب عمرو أديب علي صفحته الشخصية: "هو ليه حضراتكم ماسكين فى مقاطعه الهامبورجر ده مش حيخرب بيت مصريين كتير فيه السجاير الامريكانى اللى بتتخانقوا عليها كل يوم فيه الادويه الامريكانى اللى بتفضلوها على البديل المحلى فيه كل عربيات النقل الامريكانى اللى بتنقلوا بيها كل الخضار والفاكهه وفيه القمح الاوكرانى اللى رئيسها اول واحد ايد الجريمه الاسرائيليه فى الدنيا فيه كل الحاجات دي وفوقيها طبعا شركه ابل الامريكيه اللى رئيسها اعلن تعاطفه مع اسرائيل ضد عدوان حماس.

وأستكمل عمرو حديثه قائلا: "لو سمحتم اعملوا حصر كويس وقاطعوا بجد وعدوا معايا الخساير المصريه وعوضوا العمال الغلابه وشوفوا مين الكسبان من الخساير مصر ولا اعداء مصر ومحدش يقولوا ما هما لازم يضحوا ويترموا فى الشارع شغل الناس وانا تحت امرك وطبعا حضراتكم شايفين الوضع ولا محتاج اشرح. وعاشان يبقى خراب مستعجل مش لازم الامريكانى بس فيه الاوروبى يعنى لازم متنساش الانجليزي اللى هو مسئول عن كل المنتجات المنزليه والغذائيه وخد معاك الفرنساوي كله وطبعا الالمان موقفهم واضح ولو عايز التحوط اكتر الصين بصراحه معملتش حاجه وطبعا مش حكلمك عالاتراك".

واختتم عمرو أديب حديثه قائلا: "لما نبقى تنتج حاجتك ومش بتستورد ٨٠ فى الميه منها نبقى نتكلم. الناس يا جماعه فى الشارع حرفيا. ودى كلها مصانع طلع عين البلد علشان تفتحها من خلال فلوس مصريه وعماله مصريه كل اللى موجود هو العلامه التجاريه بتاعت الخواجه اللى واقف جنب اسرائيل وحيفضل جنب اسرائيل