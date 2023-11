تعرف على تفاصيل مشاركة هلا السعيد في "روحي فيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة هلا السعيد في حكاية “روحي فيك” من مسلسل “ ٥٥ مشكلة حب” المقرر عرضها اليوم عبر شاشة قنوات أون.

شخصيتها في العمل

ومن المقرر أنها ستؤدي دور مهندسة ديكور في حكاية روحي فيك، وتكون صديقة للفنانة عائشة بن أحمد في المسلسل.

قصة العمل

يتميز هذا العمل بتوجيه الأضواء نحو الجانب الدرامي والإثارة بعيدًا عن الكوميديا، ويتناول قصة معقدة تتضمن خيانة بين الشخصيات الرئيسية ويتضمن العمل مجموعة من النجوم البارعين مثل نور محمود وسمر مرسي وغيرهم

مواعيد عرض

وتعرض حكاية "روحي فيك" من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا، كما تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتعاد الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it.

وسبق وأن عرض حكايتين أخريين خلال الأسابيع الماضية والذين حققوا نجاح كبير واشادات واسعة من قبل الجمهور والنقاد ورواد وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة وقت عرضهم وهما: الحكاية الأولى والتى حملت إسم "الفريدو" من بطولة النجمة إلهام شاهين وأحمد فهمى وندا موسى وآخرين وإخراج عصام نصار، والحكاية الثانية والتى حملت إسم "ما تيجى نشوف" وهى من بطولة النجمة هنا شيحة وإسلام جمال وطارق صبرى وآخرين ومن إخراج محمد الخبيرى.

ويذكر أن فكرة مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب "55 مشكلة حب"، للدكتور الراحل مصطفى محمود والذى يحمل نفس الإسم، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية منهم 10 حلقات بأبطال مختلفين تعرض على مدار أسبوعين، وهو من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله وذلك تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية.