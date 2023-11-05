فيلم "فوي فوي فوي" يحصد حتى أول أمس نحو 400 ألف جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - حصد فيلم "فوي فوي فوي " أول أمس ٣٦٧ ألفا و٦٩٧ جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة

فيلم "فوى فوى فوى" هو دراما كوميدية سوداء مستوحاة من أحداث حقيقية. الفيلم من إخراج وتأليف عمر هلال ويضم نخبة من النجوم بما في ذلك محمد فراج، بيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة نيللي كريم وبسنت شوقي.

قصة العمل

تدور أحداث الفيلم حول حسن، حارس أمن يعيش حياة متواضعة مع والدته. يسعى حسن للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام إلى فريق كرة القدم للمكفوفين والمشاركة في بطولة كأس العالم في أوروبا. لكنه يقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر في هذه الرحلة المليئة بالتحديات.

يلتقي حسن بعدد من الشخصيات المثيرة خلال هذه الرحلة، بما في ذلك صحفية شابة تهتم بقصته، ومدرب متوسط العمر يبحث عن فرصة جديدة ويشاركه في هذه المغامرة أيضًا صديقيه الذين يسعيان للفوز بفرص جديدة في الحياة.

الأوسكار

تم اختيار فيلم "فوى فوى فوى" لتمثيل مصر في جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي. يقدم الفيلم قصة مؤثرة مستندة إلى قصة حقيقية، مع توجيه الأضواء نحو العواطف والتحديات التي يواجهها الشخص الرئيسي في رحلته المليئة بالمفاجآت.

تحدث المخرج المصري عمر هلال عن فخره وسعادته بترشيح فيلمه "فوي فوي فوي" للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي وهذا الإنجاز جاء كمفاجأة كبيرة لفريق العمل، حيث لم يكونوا يتوقعون ذلك في البداية.

عمر هلال أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق في صناعة الفيلم، وأكد أنهم عملوا بجد لإنتاج فيلم عالي الجودة حاز على إعجاب النقاد والجمهور. كما عبّر عن امتنانه لترشيح الفيلم لجائزة الأوسكار ووصف هذا الترشيح بأنه شرف كبير ومسؤولية كبيرة.

أثنى أيضًا على وجود فيلمه ضمن ترشيحات مصر للأوسكار بين مخرجين كبار، مثل يوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد خان. وشدد على أهمية هذا الترشيح والفرصة التي يمكن أن يمنحها للسينما المصرية في العرض العالمي.