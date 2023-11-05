نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حكاية إنسانية".. هكذا قدم محمد رحيم الدعم للقضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رحيم عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن طرح أغنيته الجديدة بعنوان "الحكاية إنسانية"، وذلك تعبيرًا عن تضامنه مع فلسطين في ضوء الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

ونشر الأغنية عبر حسابه كما أشار إلى أن كلماتها من تأليف تامر حسين، والألحان والتوزيع تم تنفيذها بواسطة محمد رحيم نفسه.

منشور محمد رحيم

نجوم الفن يقدمون أغاني تضامنًا مع فلسطين

ويذكر أن العديد من نجوم الفن قد أطلقوا مؤخرًا أغاني تعبيرًا عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، منهم الفنان أحمد سعد الذي أصدر أغنية "غصن الزيتون" بكلمات حسن طنطاوي وألحان محمدي، وتوزيع محمد عاطف الحلو. وكذلك الفنان هاني شاكر الذي طرح أغنية بعنوان "الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

ماذا تقول كلمات أغنية "الحكاية إنسانية"

الحكاية فلسطينية

والقضيه إنسانية

عايزه ناس ضمايرها صاحيه

عايزة وحدتنا العربية

عايز كلمة حق تُصرخ

يسمع العالم صداها

من بيوتها الناس بُتخرج

شُهدا بتودع ف ضناها

طفل قبل أوانه شاب

لما حرموه من الطفولة

إتفطم على صوت على خراب

وإتولد فيه البطولة

قتل فرحة أبرياء

قتل فرحة أبرياء

ذنب عند الله وأذيه

والتاريخ شاهِد عيان

التاريخ لو تسألوه

قولوا مين صاحب ِالمكان

اللى خونه بينكروه

أقصى مادخلهوش جبان

أقصى مادخلهوش جبان

له ملايكه بيحرسوه

ياما قُلنا كلام يصبر

ياما قُلنا كلام يواسى

بس لما الظُلم يكتر

يبقى أكبر المعاصى

يبقى لازم لينا واقفه

صرخه ب اسم الإنسانية

اللى يقتل عيد ووقفه

واللى شرد ناس ضحيه

ما هي آخر أعمال الفنان محمد رحيم؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رحيم تتضمن أغنية بعنوان "بره المقاييس"، وهذه الأغنية نالت استحسان العديد من المعجبين وحققت شهرة كبيرة حيث تصدرت قوائم التريند فور نزولها.

محمد رحيم

ماذا تقول كلمات أغنية "بره المقاييس"؟

برسم كل صورك ع الكراريس

بخط العصافير ولون الاحاسيس

انتي فكل حاجه بره المقاييس

يا قمر سهران على نور فوانيس

بتجسس عليكي زي الجواسيس

وبراقبك سرقه ورا الكواليس

واما بشوف عنيكي دي بقول يامغيث

وبطير في الهوا وافرح وأهيص

وأحس اني طرت وسافرت باريس

وارقص أو ي أو ي وكأني عريس

عارفه احساس السعاده الحلو ده لو

جت ليله العيد بالصدفه خميس

أو ووو في اسكندرية سييل

وف كايرو مواويل

قالك قال في زلزال رقص مصر الليلادي

اوووو طب ليه اهلك رموكي

في البسبوسة وسابوكي

واللى ربى زاد مربى الله يجازيك يادادي

حاسه ولا لسه اني بقيت منهار

وثابت على كده مابخدش قرار

طفله فوسط حفله لعبت بالنار

طفولتها بكار

انوثتها دمار

هتجنن عليكي وانتي ليل ونهار

بتعاملي العاشق بإستهتار

برسم كل صورك ع العمارات

حلوه ملونه ولا في الامارات

خلصت ف هواكي كل العبارات

على قلبي ارقصي زي الفراشات

عارفه إحساس السعاده الحلو ده لو

السما مطرت من غير أمارآت

في اسكندرية سييل

وف كايرو مواويل

قالك قال في زلزال رقص مصر الليلادي

اوووو طب ليه اهلك رموكي

في البسبوسة وسابوكي

واللى ربى زاد مربى الله يجازيك يادادي