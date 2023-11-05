مايكل جاكسون يتصدر قائمة "فوربس" للمشاهير الراحلين الأعلى أجرا

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون (1958-2009) المرتبة الأولى في قائمة "فوربس" للمشاهير الراحلين الأعلى أجرًا. تم نشر التصنيف على موقع المجلة.

ووفقًا للمجلة، انخفض إجمالي دخل المشاهير الراحلين الثلاثة عشر الأعلى أجرًا بنسبة 70% على مدى العام الماضي ليصل إلى 470 مليون دولار، بسبب تراجع مبيعات كتالوجات الموسيقى. ومع ذلك، زادت ثروة أكثر من نصف المشاهير الراحلين من خلال بيع ملكيتهم الفكرية.

مايكل جاكسون حصل على 115 مليون دولار خلال العام الماضي، بما في ذلك إيرادات بلغت 85 مليون دولار من مسرحية برودواي الموسيقية "MJ: The Musical" المخصصة لحياة المغني وإبداعه، وأيضًا من مسرحية "Michael Jackson: One" التي قدمها السيرك الكندي Cirque du Soleil.

في المركز الثاني في القائمة، الموسيقي إلفيس بريسلي (1935-1977) حصل على 100 مليون دولار خلال العام الماضي، ومصدر دخله الرئيسي كان عزبته في مدينة ممفيس بولاية تينيسي. أما المركز الثالث، فكان لعازف البيانو وأحد مؤسسي فرقة The Doors راي مانزاريك (1939-2013)، الذي ازدادت ثروته بمقدار 45 مليون دولار على مدار العام.

قائمة "فوربس" تضم أيضًا أشهر الشخصيات مثل كاتب القصص الأطفال الدكتور سوس (1904-1991)، ورسام الكاريكاتير تشارلز شولتز (1922-2000)، برنس (1958-2016)، ويتني هيوستن (1963-2012)، جون لينون (1940-1980)، المغني بوب مارلي (1945-1981)، بنج كروسبي (1903-1977).

وفي النهاية، يأتي في التصنيف العازف جورج هاريسون (1943-2001) من فرقة "البيتلز"، لاعب الغولف أرنولد بالمر (1929-2016)، والممثلة مارلين مونرو (1926-1962).