أبرزهما "التجربة المكسيكية" و"شمس الزناتي".. أعمال ينتظر عمرو عبدالجليل عرضها الفترة المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم عمرو عبدالجليل انتعاشة فنية، خلال هذه الفترة، حيث يعرض له خلال هذه الفترة في السينيمات فيلمين وهما "الخميس اللي جاي" من إخراج حسن صالح، وفيلم "أولاد حريم كريم" الذي يشارك في بطولته مع مصطفى قمر ومن إخراج علي إدريس.

فيلم "الخميس اللي جاي"

هو فيلم كوميدي خيالي، وتدور أحداثه حول فتاة شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تتعرض هي ووالدها للعديد من المواقف الطريفةبسبب قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله.

أبطال الفيلم

فيلم "الخميس إللى جاى" بطولة عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، مي كساب، إسلام إبراهيم، حسام داغر،محمد طعيمة، محمد عبدالعظيم،سامي مغاوري، ليلى عز العرب، أحمد سلطان، سليمان عيد، إيمان السيد، محمد حسني، عبير منير والعمل من تأليف ورشة كتابة تضمهيباتيا ونور حمدي ونور مهرجان وعمرو شاهين ومحمد علي إخراج حسن صالح.

“أولاد حريم كريم”

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومن نجوم الجزء الثانى عمرو عبد الجليلوبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

أعمال عمرو عبدالجليل ينتظر عرضها

“شمس الزناتي”

وينتظر النجم عمرو عبدالجليل عرض خمسة أفلام أخرى، منها فيلم "شمس الزناتي" من بطولة محمد إمام وأمينة خليل وأحمد خالد صالح ةغيرهم.

“بلوموندو”

وفيلم "بلوموندو" الذي شارك فيه كضيف شرف، وهو بطولة كل من

حسن الرداد، هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليفحازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي

“وقت إضافي”

بالإضافة إلى "وقت إضافي" مع خالد الصاوي وبيومي فؤاد باسم سمرة، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى،حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة.

وينتظر عمرو عبدالجليل تحديد موعد عرض فيلم "السرب" الذي يروي قصة القوات الجوية المصرية ومواجهتها للإرهاب.

هذا بالإضافة إلى فيلم "التجربة المكسيكية" وفيلم "5 أفلام" اللذين يشارك فيهما أيضًا.