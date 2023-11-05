إعلاميين رفعوا شعار "لا للمقاطعة" أبرزهم بثينة كامل



القاهرة - محمد ابراهيم -

أصبح حديث حملات المقاطعة تريند السوشيال ميديا، وأصبح الجميع يتداولون أسماء المنتجات المقاطعة، واستبدالها بالمنتجات المصرية، وهناك أشخاص تداولو بشكل سخرى، والبعض الآخر رآها شئ إيجابي، ولم نسلم حتى الآن من ردود الأفعال فيما رجح خبراء الاقتصاد وبعض الفنانين والاعلامين ان هذا قد يحدث عمالة في مصر، ويضر الاقتصاد المحلي،

ويبرز دوت الخليج الفني عن موقف الاعلامين من المقاطعة وأبرزهم الإعلامية بثينة كامل

أعربت الإعلامية بثينة كامل عن استيائها فيما نشر من حملات المقاطعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت بثينة الجدل حول صورة شاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة إكس، وأرفقت بتعليق قالت فيه "أنا لايمكن أقاطع اي حاجة بناتنا وولادنا الغلابة بيصرفوا بيها علي أسرهم أو بيجيبوا بيها مصاريف تعليمهم أو حتي بيجيبوا هدوم يروحوا عن نفسهم بيها".

وعلى صعيد آخر، انفعل الإعلامي عمرو أديب ازاء حملات المقاطعة وخلال حلقة أمس من برنامج "الحكاية" قال عمرو أديب " أزعم إني من أوائل الناس اللي حذرت من موضوع المقاطعة والخبر الحلو إن المقاطعة ماشية كويس مش في مصر بس لكن في دول كتير، الناس بقت تتكسف تتواجد في الأماكن دي بقا في إحساس بالمسئولية ورفض".



عمرو أديب:المقاطعة دي مش واصلة خالص لأصحابها

وأضاف: "والخبر الوحش إن المقاطعة دي مش واصلة خالص لأصحابها، فاللي بتقاطعه مش هنا وانت مش بتمثله غير شيء رمزي واللي بيتأثر المواطن المصري".



عمرو أديب يصرخ لهذا السبب



وتابع "المبيعات انخفضت في شركات ومطاعم فبالتالي هيمشوا ناس والغلابة منهم والناس دي بتمشي ومبترجعش تاني والكلام دا بيحصل في وضع اقتصادي مؤلم وفي ناس كانت بتشتغل بالمكافأة والبقشيش الناس دي مين هيقف جنبهم الدولة متقدرش لأن دي آخر مشاكلها".

وقال: "أنا مقدر مشاعركم علشان نقف جنب الفلسطينيين.. طاب مين هيقف جنب المصريين".