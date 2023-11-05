مصطفى بسيط عن أحداث غزة: "مش عارف ارجع اتعايش عادي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان مصطفى بسيط، عن حزنه الشديد، بسبب الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قتل وقصف وتدمير، من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي.

منشور مصطفى بسيط

وشارك مصطفى بسيط منشور يعبر فيه عن حزنه الشديدة لما يحدث من دمار على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب الفنان مصطفى بسيط في منشوره قائلا: انا مش عارف ارجع اتعايش عادي من بعد احداث ٧ اكتوبر حاسس ان انا مش انا.



مصطفى بسيط يوجه رسالة للكيان الصهيوني

وعبر الفنان مصطفى بسيط عن غضبه من هذا الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وقال في رسالته:" أنتم الإرهاب، انتم أكثر الشعوب تنمر، انتم أكثر الناس خيانة، أنتم أكثر الناس فجور، أنتم من قام بالاحتلال، أنتم منهجر أهل الأرض".



وأضاف:" أنتم من تصنعون العنصرية يسقط كل منظمات الحقوق الإنسان الوهمية سقط كل الدول الموالية لامريكا وأوروبا".



وتابع:" كلهم معتدين محتلين ومنافقون كاذبون لا يعرفون الإنسانية ولا يعرفون الدين، وما النصر الا من عند الله ".

وقال:" اللهم اني أعوذ بك من ضيق الصدر وفراغ الصبر وقلة الحياة وهوان النفس ".

آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط

ويذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط هو مشاركته في فيلم" بعد الشر "، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

أبطال فيلم بعد الشر

وفيلم بعد الشر بطولة كلا من علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، واخراج أحمد عبد الوهاب.



أحداث فيلم "بعد الشر"

يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

