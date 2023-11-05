رد قاطع من محمد سلام بعد أنباء طرده على يد بيومي فؤاد من مسرحية "زواج اصطناعي"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال اسم الفنان محمد سلام، يتصدر محركات البحث والسوشيال ميديا بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي، ولاحقت الشائعات حوله من جميع النواحي، أبرزها تعاقده مع شركة سبيرو سباتس، في حملتها الإعلانية، واستبعاده من مسلسل “الكبير أوي” الجزء الثامن، وعدم عرض أي عمل له في منصة شاهد وآخرها تصريحات بيومي فؤاد عنه، وانقسمت الاراء إلى جزئين منهم من دافع عن سلام ومنهم من هاجمه.



لماذا تصدر بيومي فؤاد تريند إكس؟



وفي ذات السياق تعرض النجم بيومي فؤاد هجوم شرس عبر موقع التدوينات القصيرة إكس، وتصدر هاشتاج بيومي فؤاد تريند على موقع إكس تويتر.

يرجع ذلك انتشار أخبار حول أن بيومي فؤاد بعد انتهاء مسرحية زواج اصطناعي وفي أثناء وقوفه على خشبة المسرح تحدث عن اعتذار سلام من مسرحية زواج اصطناعي، وقال: محمد سلام ما شاركش في المسرحية علشان الفيديو اللي اعتذر فيه.. ولكن أنا اللي مشيته.

محمد سلام ينقذ بيومي فؤاد من الورطة!

وعلى صعيد آخر، نفى الفنان محمد سلام، حول ما تداول عنه خلال الفترات الأخيرة وكشف سلام خلال تصريحات صحفية: “أنا لم أستمع إلى شئ ولم أشاهد أستاذ بيومي قال حاجة عني”.



آخر أعمال محمد سلام



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد سلام مسلسل "الكبير أوي 7"، والذي حقق نجاحات واسعة على مستوى الوطن العربي، وتصدر الترند فور عرضه على الشاشة،



أبطال مسلسل الكبير أوي

ويضم المسلسل مجموعة من أبرز النجوم منهم أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.