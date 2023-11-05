نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من محمد سلام على التصريح المنسوب لبيومي فؤاد (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشر منذ ساعات قليلة ماضية عبر موقع التواصل الإجتماعي "x" تصريحات منسوبة للفنان بيومي فؤاد، حول قيامه بالهجوم على الفنان محمد سلام في نهاية عرض مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن فعاليات موسم الرياض، بعد رفض "سلام" المشاركة في المسرحية تضامنا مع أهل غزة، من خلال فيديو مسجل له.



وكتب عدد من الحسابات أنه بعد انتهاء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" وأثناء وقوف بيومي فؤاد على خشبة المسرح لاستقبال تحية الجمهور، أمسك فؤاد بالميكروفون وتحدث عن واقعة البطل المنسحب، وقال: "على فكرة محمد سلام ما مشيش علشان الفيديو والهبل ده.. أنا اللي مشيتوا".

حتي الآن لم يتم إثبات الكلام المنسوب للفنان بيومي فؤاد بفيديو تم تصويره من العرض المسرحي، إلا أن الكثير تفاعل مع التصريح كأنه حقيقي.



وتواصل "دوت الخليج الفني" مع الفنان محمد سلام لمعرفة حقيقة الأمر، وقال "سلام" في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني": أنا سمعت الخبر ده ومعرفش هو خبر صحيح ولا لا، ومعرفش إذا كان قال كده ولا لأ، بس هو كلام غير صحيح، أنا اللي اعتذرت عن المسرحية".



اعتذار محمد سلام عن زواج اصطناعي

وكان الفنان محمد سلام، اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي"، والمقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، تضامنًا مع أهالي فلسطين وما تتعرض له خلال الفترة الحالية من حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، من خلال فيديو نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد أنور بديل لمحمد سلام

وحل محمد أنور بدلا من محمد سلام ليكون بطل مسرحية "زواج اصطناعى" بعد اعتذار "سلام" والتى تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.