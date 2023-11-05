نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضها الليلة.. تعرف على تفاصيل حكاية "روحي فيك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الحكاية الرابعة من مسلسل "55 مشكلة حب" وهي تحمل اسم "روحي فيك" وقد سبق وعرضت الحاقة الأخيرة من حكاية "عيشها بفرحة" يوم الخميس الماضى وقد حققت نجاحًا كبيرًا واستمرت هذه الحماية متصدرة التريند طوال فترة عرضها.

فريق عمل حكاية "روحي فيك"

حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

تفاصيل ومواعيد عرض حكاية "روحي فيك"

سلسلة "روحي فيك" تتألف من 10 حلقات وتُعرض على قناة ON على مدى أسبوعين. يتم بثها من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ON العامة. هذه الحلقات تُعاد بواقع مرتين يوميًا، الأولى في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة ظهرًا في اليوم التالي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة حكاية "روحي فيك" على قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُعاد مرة أخرى في اليوم التالي في الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبرز التفاصيل عن الحكاية السابقة "عيشها بفرحة"

الحكاية "عيشها بفرحة" هي جزء من مسلسل "55 مشكلة حب" وتشمل مجموعة كبيرة من النجوم، منهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

الحكاية تأتي في إطار إجتماعي رومانسي ومن المقرر عرض المسلسل اليوم على قناة ON E في الساعة 8 مساءً، ويتم عرضه أيضًا على قناة ON E دراما في الساعة 10 مساءًا.

تسجيل صوتي لدكتور مصطفي محمود في نهاية حكاية "عيشها بفرحة"

تضمنت حكاية "عيشها بفرحة" في مسلسل "55 مشكلة حب" تضمنت تسجيل صوتي للدكتور مصطفى محمود يقدم فيه نصائح حول الرضا والقبول والصبر على البلاء. يشجع على فتح الأبواب في الواقع ويشير إلى أهمية الختامات بدلًا من البدايات. كما يعبر عن إيمان بالعوائد الإيجابية من وراء الصعاب. النص يشمل آية قرآنية تذكر أهمية الثقة بقضاء الله.

أبرز المعلومات عن مسلسل “55 مشكلة حب”

مسلسل "55 مشكلة حب" مقتبس من كتاب بنفس الاسم للدكتور مصطفى محمود، ويتضمن 40 حلقة تنقسم إلى 4 حكايات مختلفة، كل حكاية تحكي قصة حب مع أبطال مختلفين. تم إنتاج المسلسل برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية وتم عرضه على مدار أسبوعين.