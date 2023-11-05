نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحها بيوم.. أحمد شيبه يتصدر تريند يوتيوب بـ “قاتلني وجاي تقولي شالوم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب الشعبي أحمد شيبة، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيته الجديدة "قاتلني وجاي تقولي شالوم" والتي يؤكد فيهاعلى تضامنه مع القضية الفلسطينية ودعمه لأهل غزة، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية “قاتلني وجاي تقولي شالوم” لـ أحمد شيبه

وتصدرت أغنية "قاتلني وجاي تقولي شالوم" تريند "يوتيوب"، خلال ساعات فقط من طرحها، وظهر بصورة الفيديو الرسمي مرتدي الوشاح الفلسطيني، وباك جراوند علم فلسطين، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا بعد وقت قصير من طرحها.

كلمات أغنية قاتلني وجاي تقولي شالوم

كلمات الأغنية:

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

في غابة وجاي تود

وتقرب داخلي بكوم

سلام بصاروخ ودبابة

وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا

داخلي بكونتير تطبيع

وبتقولي إحنا ولاد عم

يراجل خلي عندك دم

قتلني وجي تقولي شالوم

مفيش على الواطي أصلا لوم

شالوم إزاي دون إثبات

أحمد شيبه يروج لأغنية قاتلني وجاي تقولي شالوم

وكان قد روج أحمد شيبة للأغنية بفيديو، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، معلقا عليه: قاتلني وجاي تقولي شالوم.

آخر أعمال أحمد شيبه

يذكر أن أخر أعمال المطرب أحمد شيبة مشاركته في كليب أغنية هجوم مفاجيء إلى جانب مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهي منكلمات وألحان عمر قطب، توزيع إسلام شبسي، وإخراج أشرف رمضان، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.