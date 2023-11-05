هل طرد بيومي فؤاد محمد سلام من مسرحية "زواج اصطناعي"؟

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أحمد جودة - القاهرة - في الساعات الأخيرة، تم تدواول أخبار تفيد بحدوث هجوم من الفنان بيومي فؤاد على الفنان محمد سلام خلال عرض مسرحيته "زواج اصطناعي". ومع ذلك، يجب أن نلقي الضوء على أن الفيديو الذي تم تداوله قد تم اقتصاص جزء منه، حيث قال بيومي فؤاد: "هو عيل بالنسبالي ملهوش لازمة.. أحب أقدم لكم المخرج محمد المحمدي".

بيومي فؤاد

بالتالي، يبدو أن الأزمة بدأت نتيجة اقتصاص الجزء الأول من المشهد.

وأشارت أخبار أخرى إلى أن الفنان بيومي فؤاد هاجم محمد سلام بعد أول عرض لمسرحية "زواج اصطناعي".

من فيديو بيومي فؤاد

محمد سلام يتعرض لهجوم عنيف..فما السبب؟

وأيضًا قد تعرض الفنان محمد سلام لهجوم شرس بعد اعتذاره عن مشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" تضامنًا مع أهل فلسطين، حيث تم تداول مقطع فيديو له وهو في إحدى الديسكوهات من عام 2022. هذا الفيديو تم نشره بهدف تشويه سمعته بعد موقفه السابق الذي نال تأييد الجمهور.

وقد أتضح أن هذا الفيديو يرجع تاريخه إلى عام 2022، أثناء تواجده للاحتفال بالعرض الخاص لفيلم "عمهم" مع محمد إمام والمنتج أحمد السبكي.

محمد سلام

كيف دعم الفنان محمد سلام القضية الفلسطينية ؟

ذكر محمد سلام دعمه للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية. قال: "يجب علينا تأجيل مسرحيتي 'زواج اصطناعي' في الرياض نظرًا للأحداث في غزة. لا يمكنني الاستمتاع بالرقص والغناء بينما يعاني إخوتنا في فلسطين. قضية فلسطين قضية لكل مسلم، ويجب علينا دعمهم بكل وسيلة ممكنة. لا يمكنني السكوت."

وأضاف: "إذا لم أقدم مساهمة فعلية، فسأعبث بسمعتي بالرقص والغناء بينما يعاني شعب فلسطين. هذه المسألة تتعلق بالواجب الإسلامي، ولو مت، سيتم سؤالي عن كيف ساعدت إخوتي في فلسطين."

ثم ختم بالقول: "لن يكون لدي أي نشاط ثقافي في الوقت الحالي، وإذا سأل الله عن مساهمتي في هذا الأمر، سأقول إنني قررت تأجيل مسرحيتي وعدم الاستمتاع بأوقاتي في هذا الوقت الصعب بالرقص والغناء."

ماذا كلف قرار انسحاب محمد سلام من المشاركة في موسم الرياض ؟

هذا القرار كلف محمد سلام خسارة 80 ألف دولار (أكثر من 3 ملايين جنيه) بسبب عدم مشاركته في مسرحية زواج اصطناعي في الرياض. سلام كان من بين الفنانين الذين شاركوا في العروض المسرحية التي عُرضت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، ولديه تاريخ مشاركات مسرحية معروف في المملكة.