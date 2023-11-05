نشوى مصطفى تتصدر تريند إكس لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة نشوى مصطفى الجدل حول تصريحاتها الآخيرة عن أزمة الكهرباء والبنزين، من خلال برنامجها "بنت البلد".

وتم تداول تصريحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند وتفاعل معها الجمهور بشكل واسع انقسم إلى قسمين فمنهم المؤيد ومنهم المعارض.



اعرف تفاصيل رسالة نشوى مصطفى لجمهورها

وعلى صعيد آخر، حرصت الفنانة والاعلامية نشوى مصطفى على توجيه رسالة لجمهورها من خلال برنامجها قائلة:"البنزين زاد لما العدو منع عنك تصدير الطاقة علشان يذلك ويكسرك ويهينك كمصري، المفروض أنت تقوله مش عاوز".



نشوى مصطفى:أنا فوق العدو مش هيكسرني ومش هيذلني".

وأضافت:"إيه يعني الكهرباء تقطع ساعتين تلاتة في اليوم، لأ اقطع 12 ساعة في اليوم بس أنا فوق العدو مش هيكسرني ومش هيذلني".



نشوى مصطفى:نستحمل إحنا صحاب البلد دي ويا رب أحميها وأحرسها

وتابعت: "الناس اللي بيقولوا الكهربا قاطعة بدال الساعة ساعتين، حتى لو قطعت 24 ساعة بس تبقى في بيتك متأمن مفيش عدو بره واقف ممكن يدخل يغتصب بنتك ومراتك ووالدتك، فالحمد لله نستحمل إحنا صحاب البلد دي ويا رب أحميها وأحرسها".

يذكر أن برنامج "بنت البلد" يعرض من الثلاثاء إلى الخميس عبر قناة Ten.



آخر أعمال نشوى مصطفى



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى فيلم "شاومينج"، وحقق الفيلم نجاحات واسعة منذ عرضه،



أبطال فيلم شاومينج

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد سلطان، توني ماهر، من تأليف أشرف حسني ومن إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم قصص مجموعة من الشباب في مرحلة الثانوية العامة حيث يظهر الغش الإلكتروني بشكل كبير.

