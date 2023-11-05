هبة مجدي تغازل متابعيها بصور من كواليس "عيشها بفرحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هبة مجدي، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هبة في الصور اثناء كواليس مسلسل "عيشها بفرحة "حيث ارتدت جامبسوت باللون البيج، واعتمدت على تسريحة الشعر الويفي، ووضعت مكياجًا هادئا.

أبطال حكاية "عيشها بفرحة"

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

تدور أحداث الحكاية في إطار إجتماعي رومانسي، ومن المقرر أن يعرض المسلسل اليوم عبر قناة ON E في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض في تمام الساعة 10 مساءًا عبر قناة ON E دراما.

وفي سياق متصل يذكر أنه كالعادة ان كل حكاية من مسلسل "55 مشكلة حب" المستوحي من كتاب الدكتور "مصطفى محمود".. ان اول حلقة في كل حكاية بتبدأ بمقولة مسجلة بصوت الدكتور..حكاية "عيشها بفرحة" كان يقول: "السعادة في نظري حالة باطنية جوانية قلبية، السعادة هي حالة صلح بين الانسان وبين الله عز وجل،وبين الإنسان وبين الآخرين، ودي حالة لا يمكن ان يصل لها الانسان إلا بصفائية شديدة، صفائية في النية وفي العقل وفي القلب وفي الفعل، والصفائية دي عشان يوصل لها الانسان، مش ممكن يوصلها الا إذا وظف وجوده كله في الخير، هنا هيلاقي السعادة ".

ويذكر أن آخر أعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح 3"، والتي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2023، وحقق هذا العمل نجاحا كبيرا على مدار مواسمه الثلاثة، حول تناول قصص عن السحر والشعوذة بطريقة مختلفة جذبت عقول المشاهدين، وشاركت هبة مجدي في الجزئين الثاني والثالث بديلا عن النجمة نسرين طافش، وقدمت شخصية "رحاب"، ووتدور أحداث المسلسل حول صابر المداح الذي يقع في مشاكل مع العالم الآخر، ويصل الأمر إلى اشاء عائلته ويحاول خلال أحداث المسلسل إنقاذهم.

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 3" كل من حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، تامر شلتوت، ولاي الشريف، سلمي ابو ضيف، أحمد كشك، خالد زكي، رانيا فريد شوقي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم، وكان من تأليف وليد ابو المجد و أمين جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.