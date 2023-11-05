نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند.. تعرف على أبرز أعمال هيفاء حسين الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين تريند مؤشرات بحث جوجل في السعودية، نظرا لانتشار أنباء لها حول فقدانها للنطق وإصابتها بهذا المرض.

ويبرز دوت الخليج الفني، من خلال هذا التقرير أبرز محطات الفنية لهيفاء حسين



من هي هيفاء حسين؟

هيفاء حسين فنانة بحرينية شاملة وموهوبة،

بدأت حياتها الفنية كهواية في برامج مسابقات الغناء في فترة أواخر تسعينات القرن العشرين، ثم بدأت بالمشاركة بالأدوار الصغيرة حتى استطاعت الوصول لأدوارٍ أكبر حتى منحتها قناة دبي دور البطولة في مسلسل اللقيطة حيث حققت خلاله نجاح بدور الفتاة مجهولة الوالدين.



عدد زيجاتها



تزوجت مرتين وكان زوجها الأول هو والد ابنها سعد ثم انفصلا بعد ذلك، وفي عام 2010 أعلن عن زواجها من الفنان حبيب غلوم.



تعرف على أبرز أعمال هيفاء حسين الفنية

تفوقت هيفاء بالكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية جعلتها متميزة ووضعها في المقام الأول من بين أبرز الموجودين على الساحة الفنية، ومن أبرز أعمالها



دحباش، أزهار مريم، نيران، عيال الذيب،

القدر المحتوم، إلى من يهمه الأمر، السديم، حكم البشر، بيتنا الكبير، ملاذ الطير، دمعة عمر، يوم آخر، خذ وخل، طاش ما طاش، وغيرها من الأعمال.

وفي وقت سابق، طمأنت الفنانة هيفاء حسين جمهورها من خلال مشاركتها بفيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات القصير "إنستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:"



"متخيلين الصدمة، طلب مني زيارة أخصائي نطق وأن الموضوع تكرر اكثر من مرة، فأول مرة بقيت كم يوم بلا صوت وثاني مرة من أسبوع لعشرة أيام فالعضلات متأثرة وألحبال الصوتية ضعيفة".



وأضافت: "من خوفي على صوتي يجب أن أعالج لأن الفترة المقبلة يعتبر موسما ونبدأ التصوير وا يمكن أن يكون هناك عملا واحدا أو اثننان وربما ولا أي عمل، فالمهم هو أن يعالج الشخص ويكون جاهزا للشغل.. دعواتكم".

هيفاء حسين تطير إلى الإمارات العربية المتحدة لهذا السبب



وعلى صعيد آخر، كشفت هيفاء عن رحلة علاجها قائلة، استمريت رحلة علاجي لمدة 3 أسابيع، لن أستطيع من خلالها الكلام إلا بصوت منخفض جدًا وبطبقة قرار ما أقدر أبذل مجهود لأعلي صوتي، وعلى الرغم من ذلك الصوت بقي ضعيف ومو طبيعي".



حبيب غلوم يفاجئ هيفاء بهذه الطريقة



وفي وقت سابق، عايد حبيب غلوم زوجته هيفاء حسين بمناسبة عيد ميلادها، وعبر عن حبها الشديد لها من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، والفيديوهات الشهير" إنستجرام، وأرفق بتعليق قال فيه: "كل سنة وأنت الأجمل وإن شاء الله العمر كله".



تعليق هيفاء حسين على زوجها

وأضاف: "الله لا يحرمنا من وجودك.. في حياتنا سلطان وجواهر وحبيب". من جهتها، هيفاء ردّت على زوجها بتعليق قالت فيه: "ولا يحرمنا منك يا الغالي".



آخر أعمال الفنانة هيفاء حسين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هيفاء حسين مسلسل "الجذوع"، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور، وتصدر الترند فور نزوله،

وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي؛ حيث تشاركت بطولة العمل مع زوجها حبيب غلوم، الذي ظهر معها في أكثر من مشهد خلال الكواليس العمل