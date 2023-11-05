نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعمًا لفلسطين.. حودة بندق يروج لأغنيته الجديدة "وحياتك يا قدس" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حودة بندق لأحدث أعماله الغنائية، بعنوان”وحياتك يا قدس”، والذي يعلن فيها عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وأهالي غزة، بعد الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل الكيان الصهيوني.
أغنية "وحياتك يا قدس" لـ حودة بندق
وشارك الفنان حودة بندق فيديو بجزء من الأغنية وظهر في الفيديو اطفال يبحثون في الأنقاض على عائلتهم وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق حودة بندق على الفيديو قائلا: وحياتك يا قدس دي شدة وتعدي قريب جدا هتسمعوا اغنية من قلب كل اللي اشتغل فيها موزع وملحن وشاعر ومخرج ومنتج ومغنيين وحياتك ياقدس.
آخر أعمال حودة بندق
وطرح الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، خلال اليومين الماضيين أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناتهالرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.
أغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق
وأغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق وتيتو بندق من كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.
كلمات أغنية “ اللي فات مر بس مر”
يا صباح العشرة الهاينه
انا شكلي عشرت صهاينه
القلب فيه غل من ناحيتي
بس وشوشهم مش باينه
كلب اتنطط على سيدو
بعدما يطلع على ايدو
اللي يطول التاني بيكلو
وكأنو في لعبة ليدو
عشت بالحب كله كلني
بس عجازي ده اللي شالني
لسه على وضعي مش شاغلني
ابو البنادق عالثبات
انت فين قول جاي اقابلك
اصل سامع نبض قلبك
اسأل اللي اتحداني قبلك
علاَّ صوتو ريّح مات
الماضي ده أثر فيا
علشان جيتو ياما عليه
انا كنت فاكركو اخواتي
ازاي كان عندي error في عنيا
مش غلطتكو دي غلطتي
ان انا دخلتكو بيتي
هقطع رجلكم من تاني
لو جيتوا تمشوا معايا في سكتي
اللي فات مُر بس مَر
واللي جاي حلو مش مُضر
انا بخير وانتو فيكم شر
عشان كده ربي موفقني
بحب نفسي نفسي بس
مش طايقني عادي طز
انا ثابت مش بتهز
مش هتعرف الا توقعني
ياللي انت عينك قناصه
تستاهل فيها رصاصه
وانا ماشيه معايا بالزء يا عم
وليل ونهار بترازه
شاغل بالك يا بجاحتك
حليني بقى شوف مصلحتك
اصل حياتي مش هتفيدك
عايزك تهتم بقى بنفسك
اللي باع فيا بكره يرجع
بس روح قولو مش هينفع
الحساب بينا أه هيجمع
كله يابا في النوته متسجل
مش هسيب حقي لا لا لا لا
انسى عمايلكو استحاله
كلكم عاملين رجاله
بس ولا واحد مسترجل
ام داليدا دي نور عيني
بتحليلي طعم سنيني
والله كفايه طول مانتي معايا
انا مش محتاج حاجه تاني
بنوتي اللي مفيش منها
أصرف أضيَّع علشانها
لو تبعد يوم ببقى انا مجنون
أصل انا فعلًا بدمنها
شيلو عينكم من علينا
ياللي شاغلين بالكم بينا
احنا حلوين مع بعضينا
وانتو كده خليكو على نار
انتو حاجه واحنا حاجه
ايوا احنا آخر شياكه
فرق بينا كبير يا ساده
احنا جامدين مفيش هزار