نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعمًا لفلسطين.. حودة بندق يروج لأغنيته الجديدة "وحياتك يا قدس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان حودة بندق لأحدث أعماله الغنائية، بعنوان”وحياتك يا قدس”، والذي يعلن فيها عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وأهالي غزة، بعد الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قبل الكيان الصهيوني.

أغنية "وحياتك يا قدس" لـ حودة بندق

وشارك الفنان حودة بندق فيديو بجزء من الأغنية وظهر في الفيديو اطفال يبحثون في الأنقاض على عائلتهم وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق حودة بندق على الفيديو قائلا: وحياتك يا قدس دي شدة وتعدي قريب جدا هتسمعوا اغنية من قلب كل اللي اشتغل فيها موزع وملحن وشاعر ومخرج ومنتج ومغنيين وحياتك ياقدس.

آخر أعمال حودة بندق

وطرح الفنان حودة بندق، وتيتو بندق، خلال اليومين الماضيين أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم “اللي فات مر بس مر”، وذلك عبر قناتهالرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



أغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق

وأغنية اللي فات مر بس مر لـ حودة بندق وتيتو بندق من كلمات أحمد يوسف الجوكر، وألحان بندق.

كلمات أغنية “ اللي فات مر بس مر”

يا صباح العشرة الهاينه

انا شكلي عشرت صهاينه

القلب فيه غل من ناحيتي

بس وشوشهم مش باينه

كلب اتنطط على سيدو

بعدما يطلع على ايدو

اللي يطول التاني بيكلو

وكأنو في لعبة ليدو

عشت بالحب كله كلني

بس عجازي ده اللي شالني

لسه على وضعي مش شاغلني

ابو البنادق عالثبات

انت فين قول جاي اقابلك

اصل سامع نبض قلبك

اسأل اللي اتحداني قبلك

علاَّ صوتو ريّح مات

الماضي ده أثر فيا

علشان جيتو ياما عليه

انا كنت فاكركو اخواتي

ازاي كان عندي error في عنيا

مش غلطتكو دي غلطتي

ان انا دخلتكو بيتي

هقطع رجلكم من تاني

لو جيتوا تمشوا معايا في سكتي

اللي فات مُر بس مَر

واللي جاي حلو مش مُضر

انا بخير وانتو فيكم شر

عشان كده ربي موفقني

بحب نفسي نفسي بس

مش طايقني عادي طز

انا ثابت مش بتهز

مش هتعرف الا توقعني

ياللي انت عينك قناصه

تستاهل فيها رصاصه

وانا ماشيه معايا بالزء يا عم

وليل ونهار بترازه

شاغل بالك يا بجاحتك

حليني بقى شوف مصلحتك

اصل حياتي مش هتفيدك

عايزك تهتم بقى بنفسك

اللي باع فيا بكره يرجع

بس روح قولو مش هينفع

الحساب بينا أه هيجمع

كله يابا في النوته متسجل

مش هسيب حقي لا لا لا لا

انسى عمايلكو استحاله

كلكم عاملين رجاله

بس ولا واحد مسترجل

ام داليدا دي نور عيني

بتحليلي طعم سنيني

والله كفايه طول مانتي معايا

انا مش محتاج حاجه تاني

بنوتي اللي مفيش منها

أصرف أضيَّع علشانها

لو تبعد يوم ببقى انا مجنون

أصل انا فعلًا بدمنها

شيلو عينكم من علينا

ياللي شاغلين بالكم بينا

احنا حلوين مع بعضينا

وانتو كده خليكو على نار

انتو حاجه واحنا حاجه

ايوا احنا آخر شياكه

فرق بينا كبير يا ساده

احنا جامدين مفيش هزار